Ρώμη: Θερμή υποδοχή στον Κάρολο και στην Καμίλα που γιορτάζουν 20 χρόνια γάμου

Ο Σέρτζιο Ματαρέλα υποδέχθηκε την Τρίτη, στο προεδρικό μέγαρο της Ρώμης, τον Κάρολο και την Καμίλα, οι οποίοι θα γιορτάσουν στην Ιταλία την 20ή επέτειο του γάμου τους.

Το βρετανικό βασιλικό ζεύγος έφτασε τη Δευτέρα στη Ρώμη για επίσημη επίσκεψη 10 ημέρες μετά το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε ο 76χρονος Κάρολος, ο οποίος χρειάστηκε να νοσηλευτεί για λίγες ώρες εξαιτίας των παρενεργειών από την θεραπεία για τον καρκίνο.

Την Τρίτη, έγιναν δεκτοί από τον ιταλό πρόεδρο στο Κυρηνάλιο, το προεδρικό μέγαρο, και κατέθεσαν στεφάνι στο μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, ενώ πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν τιμητική διέλευση. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν το Κολοσσαίο, όπου τους υποδέχθηκε ο υπουργός Πολιτισμού, Αλεσάντρο Τζούλι.

Ο Κάρολος Γ’ θα συναντηθεί επίσης με την Τζόρτζια Μελόνι και θα γίνει ο πρώτος μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου που θα απευθυνθεί και στα δύο Σώματα της ιταλικής βουλής.

Βασιλικές πηγές τις οποίες επικαλούνται τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ανέφεραν ότι ο Κάρολος ανυπομονούσε για το ταξίδι αυτό.

Ο βρετανός βασιλιάς, ο οποίος είναι και επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας, ήταν προγραμματισμένο να συναντηθεί την Τρίτη, με τον πάπα Φραγκίσκο, αλλά αυτό ακυρώθηκε λόγω της ανάρρωσης του ποντίφηκα.

Ο Κάρολος επισκέπτεται την Ιταλία για πρώτη φορά από τότε που ανήλθε στον θρόνο.

King Charles III and Queen Camilla meet Italian President Sergio Mattarella at the Quirinal Palace in Rome and watch a display by the Red Arrows and the Italian counterparts, the Frecce Tricolori aerobatic team.

