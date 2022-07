Νέο πολύνεκρο πυραυλικό χτύπημα των Ρώσων – 14 νεκροί σε πολυκατοικία στην Οδησσό

Μετά το πολύνεκρο πυραυλικό χτύπημα των Ρώσων στο εμπορικό κέντρο του Κρεμεντσούκ, ρωσικό βομβαρδιστικό έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες εννιαώροφo συγκρότημα κατοικιών στην περιφέρεια της Οδησσού, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 14 άνθρωποι.

Ως τώρα «έχουμε 14 νεκρούς και 30 τραυματίες, ανάμεσά τους τρία παιδιά», ανέφεραν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας, ενώ ήταν σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα συντρίμμια του κτιρίου.

Russia commits another terrorist attack. This night fourteen people were killed in missile strikes on apartment building and recreation centre in Odessa region. After a humiliating military defeat on Zmiinyi Island, the terrorist state once again attacks innocent civilians. pic.twitter.com/lOJC91XHFl

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) July 1, 2022