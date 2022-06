Νέες βολές Ερντογάν κατά Μητσοτάκη: Μίλησε εναντίον της Τουρκίας στο Κογκρέσο

Νέα επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε την Τετάρτη ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από κοινού με τον βενεζουελανό ομόλογό του Νικολάς Μαδούρο, μετά τη συνάντηση που είχαν οι δύο άνδρες στην Αγκυρα.

«Παρόλο που ο Μητσοτάκης είπε ότι πρέπει να διευθετήσουμε το θέμα μεταξύ μας και να μην επεμβαίνουν τρίτες χώρες, στην ομιλία του στο αμερικανικό Κογκρέσο μίλησε κατά της Τουρκίας, σαν να μην είχαμε μιλήσει μεταξύ μας», σημείωσε ο τούρκος πρόεδρος, αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε με τον έλληνα Πρωθυπουργό στην Κωνσταντινούπολη στις 13 Μαρτίου και σε όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης ενώπιων των αμερικανών βουλευτών για τη στάση και τα εξοπλιστικά της γείτονος τον περασμένο μήνα.

«Μετά είπε παρόμοια πράγματα στο Νταβός», πρόσθεσε ο Ερντογάν, για να σχολιάσει: «Δεν λέμε “ναι” σε μια πολιτική που στερείται προσωπικότητας». Και παρότι η Ελλάδα χρωστάει 400 δισ. ευρώ στην Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές χώρες συνεχίζουν να της παρέχουν όπλα και αεροπλάνα, συνέχισε.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις βάσεις των ΗΠΑ στη χώρα μας. «Υποστηρίξαμε την εκ νέου ένταξη της Γαλλίας και της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Και οι ΗΠΑ έδωσαν άδεια να εγκαταστήσουν βάσεις εναντίον μας, εννέα βάσεις. Δεν θα πιστέψω τον ισχυρισμό ότι έχουν εγκατασταθεί κατά της Ρωσίας. Δεν θα “καταπιώ” αυτό το επιχείρημα», είπε ο Ερντογάν.

LIVE: Türkiye’s President Erdogan and his Venezuelan counterpart Maduro hold joint press conference in Ankara https://t.co/zS7co8K9GS

— PresserWatch (@PresserWatch) June 8, 2022