Νέα Υόρκη: Πυροβολισμοί σε σταθμό του μετρό – Αρκετοί τραυματίες

Αδιευκρίνιστος αριθμός ανθρώπων δέχθηκαν πυροβολισμούς σε σταθμό του μετρό στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές της πυροσβεστικής.

Κατά τις ίδιες πηγές, εντοπίστηκαν και εκρηκτικοί μηχανισμοί. Αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 13 τραυματίες.

«Στις 8:27, η αστυνομία κλήθηκε για ένα περιστατικό έκτακτης ανάγκης με ένα άτομο που χτυπήθηκε από σφαίρα στο μετρό» στο Μπρούκλιν, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, που ζήτησε από το κοινό να αποφύγει την περιοχή.

Το περιστατικό συνέβη στον σταθμό του μετρό 36th Street στο Σάνσετ Παρκ του Μπρούκλιν.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας της Πόλης της Νέας Υόρκης δήλωσε στο Reuters ότι αρκετοί αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένας άνδρας που φορούσε στολή εργαζομένου του μετρό, άρχισε να πυροβολεί το πλήθος. Ακολούθησαν σκηνές πανικού ενώ οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν αρκετούς ανθρώπους να έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με τους New York Times αναζητείται ένας άνδρας που φορούσε πορτοκαλί γιλέκο και αντιασφυξιογόνα μάσκα. Το περιστατικό συνέβη σε ώρα αιχμής (08:30 τοπική ώρα) όταν ο σταθμός του μετρό ήταν γεμάτος από κόσμο.

ADVISORY: Due to an investigation, avoid the area of 36th Street and 4th Avenue area in Brooklyn. Expect emergency vehicles and delays in the surrounding area. pic.twitter.com/xPIAHbtSA7

— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022