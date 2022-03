Ο ιδιαίτερος ρόλος του Μπένετ: Μυστικό ταξίδι στη Μόσχα για να συναντηθεί με τον Πούτιν

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Ναφτάλι Μπένετ ταξίδεψε υπό συνθήκες μυστικότητας και συναντήθηκε το Σάββατο στη Μόσχα με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν για να συζητήσουν την κρίση στην Ουκρανία.

Είναι η πρώτη φορά μετά την εισβολή στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου, που ένας ξένος ηγέτης επισκέπτεται τη Μόσχα. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Ιμράν Χαν, βρισκόταν στη Ρωσία την επομένη της επίθεσης, όμως εκείνη η επίσκεψη ήταν προγραμματισμένη από καιρό.

Israel's PM Bennett arrived in Moscow on this jet 4x-cuz to meet Putin over Ukraine invasion https://t.co/SrhfzFgf4O https://t.co/NZPaXIiRJu

— avi scharf (@avischarf) March 5, 2022