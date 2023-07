Μητσοτάκης στο Bloomberg: Δεσμεύομαι ότι θα αποπληρώσουμε νωρίτερα τα δάνεια του πρώτου μνημονίου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε την Τρίτη ότι η Ελλάδα θα αποπληρώσει νωρίτερα δάνεια από τα πακέτα διάσωσης του πρώτου μνημονίου, που αφορούν συνολικά διάστημα δύο ετών.

Μιλώντας στο Bloomberg, προχώρησε σε αυτές τις δηλώσεις, στέλνοντας -όπως τονίζει το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο- σαφές μήνυμα στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

«Θα είμαστε σε θέση, πριν από το τέλος του έτους, να αποπληρώσουμε νωρίτερα», είπε και πρόσθεσε: «Είναι μια δέσμευση προς τους επενδυτές».

NEW: "It's a commitment to investors"

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis pledges to repay two years of bailout loans ahead of schedule, in a confident signal to financial markets at the start of his second term in office https://t.co/VyNgXpsxKl pic.twitter.com/imbTeV3FHy

— Bloomberg TV (@BloombergTV) July 4, 2023