Μισέλ Ομπάμα για Τραμπ: Ρατσιστής που διασπείρει τον φόβο και τη σύγχυση

Λιγότερο από μήνα για τις εκλογές, η Μισέλ Ομπάμα κατακεραυνώνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ. “Αυτό που ο πρόεδρος κάνει είναι ξεκάθαρα λάθος, είναι ηθικά λάθος και ναι, είναι ρατσιστικό”, κατηγορεί η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ τον Ρεπουμπλικανό δισεκατομμυριούχο, αναφερόμενη στο κύμα διαδηλώσεων εναντίον της αστυνομικής βίας, το οποίο εξομοίωσε ο Τραμπ με “εσωτερική τρομοκρατία”.

Οι αντιρατσιστικές διαδηλώσεις, τις οποίες πυροδότησε ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ, είχαν οδηγήσει, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε ταραχές και είχαν καταλήξει σε τραγωδία, μετά την παρέμβαση ακροδεξιών.

Όμως, “μονάχα ένα μικρό μέρος των διαδηλώσεων γνώρισε βιαιότητες”, διαβεβαίωσε η Μισέλ Ομπάμα, σε ένα βιντεομήνυμα, όπου προέτρεπε τους πολίτες να κινητοποιηθούν υπέρ του Δημοκρατικού υποψηφίου Τζο Μπάιντεν, ενός ηγέτη που έχει “την καρδιά, την εμπειρία και την ιδιοσυγκρασία που είναι απαραίτητες για να μας οδηγήσουν σε καλύτερες ημέρες”.

Μπροστά στα “ψέματα” του Τραμπ και τις “τρελές θεωρίες συνωμοσίας που επαναλαμβάνει ξανά και ξανά”, “ακόμα και οι λογικοί άνθρωποι μπορεί να φοβηθούν”, τονίζει η Ομπάμα.

“Και το μοναδικό πράγμα στο οποίο αυτός ο πρόεδρος είναι πραγματικά καλός, είναι να χρησιμοποιεί τον φόβο και τη σύγχυση και να διασπείρει ψέματα για να κερδίσει”.

“Εάν η Αριστερά κερδίσει την εξουσία, θα κατεδαφίσουν τα αστικά προάστια”, είχε πει ο Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη Αυγούστου, στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών. Οι Δημοκρατικοί υπερασπίζονται “τους αναρχικούς, τους ταραξίες, όσους λεηλατούν και εκείνους που καίνε τη σημαία”, είχε συμπληρώσει.

“Ο ρατσισμός, ο φόβος, ο διχασμός. Πρόκειται για ισχυρά όπλα και μπορούν να καταστρέψουν ένα έθνος, εάν δεν τους επιτεθούμε κατά μέτωπο”, λέει η σύζυγος του πρώτου “μαύρου” προέδρου στην ιστορία των ΗΠΑ απευθυνόμενη στους αναποφάσιστους ψηφοφόρους.

My heart goes out to everyone touched by this virus, from those at the White House, especially the Secret Service and residence staff whose service ought never be taken for granted, to all those names and stories most of us will unfortunately never know. https://t.co/dtEUrcjPAy

— Michelle Obama (@MichelleObama) October 6, 2020