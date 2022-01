Με «κοπάδι» μη επανδρωμένων σκαφών «απαντά» ο Ερντογάν στην άφιξη των ελληνικών Rafale

Mετά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, UCAV (Unmanned combat aerial vehicle) Bayraktar TB2, ο Ερντογάν ετοιμάζεται να βγάλει στις θάλασσες της λεγόμενης «Γαλάζιας Πατρίδας», κοπάδια –όπως χαρακτηριστικά ανέφερε– μη επανδρωμένων σκαφών (πλοιαρίων).

«Η ασφάλεια της χώρας μας, που περικλείεται από τρεις θάλασσες, μπορεί να επιτευχθεί με την καλύτερη προστασία της “Γαλάζιας Πατρίδας’”. Για την ασφάλεια της “Γαλάζιας Πατρίδας” κάνουμε πολλά βήματα που ενισχύουν τον στόλο, ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη αποτρεπτική δύναμη», τόνισε ο τούρκος πρόεδρος κατά την ομιλία του στην τελετή καθέλκυσης της κορβέτας UFUK.

«Με την εμπειρία την οποία αποκτήσαμε από την κατασκευή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ναυπηγούμε οπλισμένα μη επανδρωμένα σκάφη. Τώρα εργαζόμαστε πάνω στα συστήματα αυτά που θα κυκλοφορούν σαν κοπάδι στις θάλασσες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οσον αφορά την κορβέτα UFUK, ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι θα ανήκει στις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες και θα τη διαχειρίζεται η MIT. Σύμφωνα με δημοσιεύματα τα οποία επικαλέστηκε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στη γείτονα, Μανώλης Κωστίδης, η UFUK θα δραστηριοποιείται στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με αποστολή να παρεμβαίνει σε ηλεκτρονικά συστήματα άλλων χωρών και άλλων πλοίων, να κατασκοπεύει και να συγκεντρώνει πληροφορίες.

Turkiye’s President Erdogan at inauguration ceremony of TCG Ufuk training ship:

– In terms of security and intelligence, we are making significant contribution

– We hope that UFUK ship will be auspicious for our defence industry

– We want our projects to be nationally produced pic.twitter.com/4c05aT7cjU

— TRT World Now (@TRTWorldNow) January 14, 2022