Μακελειό σε σούπερ μάρκετ στο Κολοράντο με 10 νεκρούς από τα πυρά ενόπλου

Ενα ακόμα ένοπλο επεισόδιο –το δεύτερο μέσα σε μια βδομάδα, μετά τις επιθέσεις σε κέντρα μασάζ και σπα με οκτώ θύματα, ανάμεσά τους έξι γυναίκες ασιατικής καταγωγής, στην Ατλάντα– σημειώθηκε στις ΗΠΑ, αυτή τη φορά σε σούπερ μάρκετ στην πόλη Μπόλντερ του Κολοράντο, με δέκα ανθρώπους να πέφτουν νεκροί από τα πυρά ενόπλου, οπλισμένου με επιθετικό τυφέκιο AR-15, όπλο πολύ δημοφιλές στις ΗΠΑ, που έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλλα mass shootings στο παρελθόν.

Aνάμεσα στα θύματα ο 51 ετών αστυνομικός Ερικ Τάλι που ήταν ο πρώτος που έφθασε στο σούπερ μάρκετ King Soopers, όταν ειδιποιήθηκαν οι άρχες για τον ένοπλο ο οποίος είχε ανοίξει πυρ στον χώρο στάθμευσης των πελατών του καταστήματος.

«Τραυματίστηκε θανάσιμα από σφαίρα», δήλωσε η αρχηγός της αστυνομίας του Μπόλντερ, Μέρις Χέρολντ, εξαίροντας τον ηρωισμό του αστυνομικού.

«Το Μπόλντερ υπέστη ένα φρικιαστικό και απαίσιο μακελειό σήμερα» (χθες Δευτέρα), είπε από την πλευρά του ο εισαγγελέας της κομητείας, Μάικλ Ντόχερτι, επιβεβαιώνοντας ότι ο δράστης έχει συλληφθεί.

Η αστυνομία έφθασε στο σούπερ μάρκετ μέσα σε λίγα λεπτά αφότου οι αρχές ειδοποιήθηκαν ότι κάποιος είχε ανοίξει πυρ στον χώρο στάθμευσης του σούπερ μάρκετ και λίγο αργότερα μπήκαν στο κατάστημα, όπου και είχε οχυρωθεί.

Πελάτες που είχαν κρυφτεί μέσα στο σούπερ μάρκετ τόνισαν πως η ζωή τους σώθηκε χάρη στους αστυνομικούς που εισέβαλαν στο κατάστημα από την ταράτσα του κτιρίου.

Τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν πλάνα απευθείας από το σημείο του μακελειού μετά την επέμβαση της αστυνομίας, με τον δράστη να απομακρύνεται συνοδεία αστυνομικών από το σούπερ μάρκετ, δεμένος πισθάγκωνα και φορώντας μόνο ένα μποξεράκι. Στα πλάνα φαινόταν ο συλληφθείς να έχει τραυματιστεί ελαφρά στο πόδι.

