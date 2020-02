Λονδίνο: Νεκρός ο δράστης τρομοκρατικής επίθεσης με μαχαίρι

Νέα τρομοκρατική επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε την Κυριακή στο Λονδίνο. Η αστυνομία πυροβόλησε και σκότωσε έναν άνδρα στο νότιο τμήμα της πόλης

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο άνδρας που πυροβολήθηκε από την αστυνομία γύρω στις 2.00 μ.μ. σήμερα στην οδό Στρίθαμ (νότιο Λονδίνο) είναι νεκρός», ανέφερε η Μητροπολιτική Αστυνομία στο Twitter.

Ο άνδρας αυτός φαίνεται πως είχε μαχαιρώσει νωρίτερα περαστικούς. Δύο τραυματίες βρίσκονται στο νοσοκομείο.

«Ενας άνδρας πυροβολήθηκε από ένοπλους αστυνομικούς στο Στρίθαμ (νότιο Λονδίνο). Σε αυτό το στάδιο ένας αριθμός ανθρώπων φέρεται να έχουν μαχαιρωθεί. Οι περιστάσεις ερευνώνται – το περιστατικό χαρακτηρίστηκε ως σχετιζόμενο με την τρομοκρατία», ανέφερε η αστυνομία σε άλλη της ανάρτηση στο Twitter.

Η αστυνομία συνέστησε στον κόσμο να αποφεύγει την περιοχή.

