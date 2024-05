Οι νέες κατοικίες της Airbnb: Ψηλά στον ουρανό ή στην έπαυλη της Μπάρμπι

Μια νέα κατηγορία σπιτιών για ενοικίαση εγκαινίασε η Airbnb, που περιλαμβάνουν διάσημες τοποθεσίες από ταινίες και συναντήσεις με διεθνείς σταρ του κινηματογράφου και της μουσικής.

Ανάμεσά τους, η έπαυλη της Μπάρμπι, το σπίτι από τη δημοφιλή ταινία κινουμένων σχεδίων«Up» (Ψηλά στον Ουρανό) της Pixar και αντίγραφο του σπιτιού του Σρεκ στα Χάιλαντς της Σκωτίας.

Την Τετάρτη η Airbnb ανακοίνωσε ότι επεκτείνει τέτοιες προωθητικές ενέργειες στο πλαίσιο μιας νέας μόνιμης κατηγορίας που ονομάζεται «Icons» και περιλαμβάνει ασυνήθιστες συνεργασίες με διασημότητες, ανέφεραν οι New York Times.

Σε συνέντευξη Τύπου στο Λος Αντζελες την Τετάρτη, ο Μπράιαν Τσέσκι, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, παρουσίασε το νέο πρόγραμμα.

Airbnb guests can now stay in recreations of the floating house from Pixar's "Up." https://t.co/kXG23f4a9b pic.twitter.com/9gDox2vfFU

Μάλιστα, το σπίτι της ταινίας «Up», μαζί με χιλιάδες πολύχρωμα μπαλόνια, θα αιωρείται πάνω από την έρημο του Νέου Μεξικού με τη βοήθεια ενός γιγαντιαίου γερανού, που σημαίνει ότι όποιος θέλει να το νοικιάσει, θα πρέπει να μην πάσχει από ακροφοβία…

Το σπίτι «είναι συνδεδεμένο με μια γεννήτρια και άλλες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, που θα αποσυνδεθούν και θα επανασυνδεθούν πριν και μετά την πτήση» εξήγησε ο Τσέσκι.

Αλλα διάσημα σπίτια προς ενοικίαση περιλαμβάνουν την έπαυλη των «X-Men» και το σπίτι στη Μινεάπολη όπου έζησε ο χαρακτήρας του Prince στην ταινία του 1984 «Purple Rain» (Πορφυρή Βροχή).

Η εταιρεία είπε ότι αναμένει περίπου 4.000 πελάτες να κάνουν κράτηση για διαμονή στα ξεχωριστά σπίτια του καταλόγου της, το 2024. Η έπαυλη της Barbie και το σπίτι του Σρεκ είχαν μεγάλη ζήτηση.

Οπως σημείωσαν οι NYT, είναι και αυτός ένας τρόπος για την Airbnbνα στρέψει την προσοχή των ΜΜΕ μακριά από τα αρνητικά δημοσιεύματα σε βάρος της εταιρείας, για θέματα όπως οι κρυφές κάμερες σε κατοικίες, οι έξτρα χρεώσεις και οι ενοχλητικές επιπτώσεις των βραχυχρόνιων μισθώσεων στις τοπικές οικονομίες και στην καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων.

🚨JUST ANNOUNCED🚨@Airbnb just announced that you can soon stay in Prince’s ‘Purple Rain’ house and listen to unreleased Prince music!

It’s part of the “Icons” series which also includes the possibility to stay at Barbie’s Dream House, the ‘Up’ balloon house and ‘Inside Out’… pic.twitter.com/92x9KH6DSB

— Etalk (@etalkCTV) May 1, 2024