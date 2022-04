LIVE: Χιλιάδες άμαχοι απομακρύνονται από τη Μαριούπολη

Η 38η ημέρα του πολέμου ανέτειλε με μια ευχάριστη είδηση ότι επιτέλους μερικές χιλιάδες κάτοικοι της Μαριούπολης κατάφεραν να απομακρυνθούν ασφαλώς από τη μαρτυρική πόλη-λιμάνι της Αζοφικής, την οποία οι Ρώσοι βομβαρδίζουν και πολιορκούν ανηλεώς εδώ και εβδομάδες. Όμως οι μάχες συνεχίζονται, με τους Ρώσους να αποχωρούν σταδιακά από την περιοχή του Κιέβου και να επικεντρώνουν το επιχειρησιακό ενδιαφέρον τους στα ανατολικά. Οπως συνεχίζονται και οι επιπτώσεις του πολέμου στην παγκόσμια και βεβαίως την ευρωπαϊκή οικονομία.

!! 08:46 Στο πλαίσιο της τακτικής ημερήσιας ενημέρωσής του για την κατάσταση στην Ουκρανία, ο βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να ανακαταλαμβάνουν εδάφη τα οποία εγκαταλείπουν οι Ρώσοι στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου.

Ίσως η πλέον σημαντική είδηση, είναι ότι υπάρχουν αναφορές ότι οι Ρώσοι αποσύρονται από το αεροδρόμιο του Χοστόμελ, το οποίο υπήρξε επίκεντρο των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Μόσχας από την πρώτη ημέρα της εισβολής την 24η Φεβρουαρίου.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 2 April 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/RkaaqnwGCV

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/P4osar6aMm

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 2, 2022