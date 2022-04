Ουκρανία: Ο ήρωας Βιτάλι Κιμ, ο Κορεάτης «Ζελένσκι Νο2»

Ο κυβερνήτης Βιτάλι Κιμ, που αμύνεται στο Μικολάιβ, έχει γίνει ήρωας για τους Ουκρανούς που τον αποκαλούν «Ζελένσκι Νο2». Ως μέλος του ουκρανικού πολιτικού προσωπικού έχει ιδιαιτερότητες. Πρώτη απ’ όλες, ότι είναι Κορεάτης όπως δηλοί και το επώνυμό του. Δεύτερη, ότι είναι μάλλον άμαθος στην πολιτική, αφού μόλις το 2019 εντάχθηκε στο κόμμα του Ζελένσκι, «Υπηρέτης του Λαού», και ανέλαβε διευθυντής της προεκλογικής εκστρατείας του. Μετά τη νίκη του ο Ζελένσκι τον αντάμειψε διορίζοντάς τον κυβερνήτη της περιοχής όπου βρίσκεται και η πόλη Μικολάιβ.

Κάποιους τους εξέπληξε ο διορισμός του, ωστόσο ο Κιμ δήλωσε τότε ότι μοναδικός του στόχος είναι να ευτυχούν όλοι στην περιφέρειά του – και ο ίδιος βέβαια. Επάγγελμα: επιχειρηματίας. Σπουδές: Διοίκηση Επιχειρήσεων. Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά και λίγα Κορεατικά. Τον τελευταίο καιρό, μετά τη ρωσική επίθεση, κυκλοφορεί με στρατιωτική περιβολή και τον έχουν συναντήσει αρκετοί Δυτικοί δημοσιογράφοι. Τους εντυπωσίασε. Η απεσταλμένη της Corriere della Sera, Μάρτα Σεραφίνι, έδωσε και αυτή με τη σειρά της ένα ενθουσιώδες πορτρέτο του ανδρός.

«Οι Ρώσοι μας επιτέθηκαν, αλλά εμείς δεν θα γίνουμε δεύτερη Μαριούπολη, αυτό σας το εγγυώμαι» άρχισε να γράφει η ιταλίδα δημοσιογράφος δανειζόμενη τα λόγια του Κιμ, κάνοντας έτσι δυναμικά τις συστάσεις και κατόπιν ξετύλιξε την ιστορία της. «Στη συνέντευξη Τύπου, η τοποθεσία της οποίας κρατήθηκε μυστική μέχρι την τελευταία στιγμή για λόγους ασφαλείας, έφθασε συνοδευόμενος. Αδύνατον να τον πλησιάσεις. Στην αίθουσα πολλοί ξένοι δημοσιογράφοι» έγραψε. Και συνέχισε διθυραμβικά: «Αυτός απέκρουσε τη ρωσική επίθεση των πρώτων εβδομάδων του πολέμου, όταν ρωσικά τανκς πλησίασαν τις γέφυρες του ποταμού Μπουγκ. Είναι ο ηγέτης που επέτρεψε στην Οδησσό να κοιμάται σχετικά ήσυχα προσώρας». Υστερα απ’ όλα αυτά μας πληροφόρησε ότι «οι Ρώσοι τον μισούν όσο και τον Ζελένσκι».

Today #Mykolaiv Governor Vitaliy Kim told me there were about 1000 Russian units in the region, that Ukrainians have captured ‘dozens’ of Russian soldiers and ‘we’re not going to surrender, we’re going to attack’. pic.twitter.com/9qqQPBnnXS

— Lindsey Hilsum (@lindseyhilsum) March 8, 2022