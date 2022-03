LIVE: Ρωσική υποχώρηση – ένας μήνας ηρωικής αντίστασης των Ουκρανών

Η 29η ημέρα του πολέμου ανέτειλε με αναφορές ότι οι ρωσικές δυνάμεις όχι μόνο έχουν σταματήσει την προέλαση τους προς το Κίεβο, αλλά έχουν υποχωρήσει για να ανασυνταχθούν πιο μακριά από την πρωτεύουσα. Έκλεισε ένας μήνας από τότε που ο Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε τη διαταγή στα στρατεύματά του να εισβάλουν στην Ουκρανία, δήθεν για να προστατευθούν οι ρωσόφωνοι πληθυσμοί στις ανατολικές επαρχίες. Ένας μήνας που προκάλεσε τεράστια ανθρωπιστική κρίση, νεκρούς και καταστροφές και μια παγκόσμια οικονομική αναστάτωση.

08:01 Για χιλιάδες απώλειες του ρωσικού στρατού έκανε λόγο το βρετανικό υπουργείο Άμυνας που έχει καλή και διαβαθμισμένη πληροφόρηση για το τι συμβαίνει στην Ουκρανία.

Στην τελευταία ενημέρωση από το υπουργείο σημειώνεται ότι είναι «σχεδόν βέβαιο» ότι η Ρωσία έχει υποστεί χιλιάδες απώλειες κατά τον έναν μήνα της εισβολής στην Ουκρανία και είναι πιθανό να επιχειρήσει να κινητοποιήσει εφεδρείες αλλά και στρατιώτες ιδιωτικών εταιρειών όπως και ξένους μισθοφόρους, προκειμένου να καλύψει τα κενά.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 March 2022

07:19 Οι 27 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν νέα στρατιωτική βοήθεια αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία, ενόψει της Συνόδου Κορυφής που είναι αφιερωμένη στην εισβολή της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα, με προσκεκλημένο τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία καθώς η Ρωσία συνεχίζει να προκαλεί δεινά «στον ουκρανικό πληθυσμό», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, ο Τζοζέπ Μπορέλ.

Προηγούμενο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας που εγκρίθηκε είχε αξία άλλων 500 εκατ. ευρώ. Η αποστολή όπλων σε κράτος-μη μέλος της ΕΕ που υφίσταται επίθεση αποτελεί ιστορική πρωτιά.

06:20 Πυρκαγιές που είχαν ξεσπάσει στην αποκλεισμένη ζώνη του κατεστραμμένου πυρηνικού εργοστασίου στο Τσερνόμπιλ έχουν πλέον κατασβεστεί, άλλες όμως δεν έχουν τεθεί ακόμη υπό έλεγχο, ανακοίνωσε η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ΙΑΕΑ, Ραφαέλ Γκρόσι, τέσσερις πυρκαγιές κατασβέστηκαν.

Το ουκρανικό κοινοβούλιο ανέφερε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι είχαν εκδηλωθεί επτά φωτιές στην περιοχή, σε έκταση δύο τετραγωνικών χιλιομέτρων, εκτιμώντας πως οφείλονται είτε σε ρωσικούς βομβαρδισμούς είτε σε εμπρησμούς.

Η περιοχή γύρω από το εργοστάσιο όπου έγινε ένα από τα χειρότερα πυρηνικά δυστυχήματα στην ιστορία ελέγχεται από τα ρωσικά στρατεύματα σχεδόν από την έναρξη του πολέμου.

06:02 Οι μάχες συνεχίζονται γύρω από την πολιορκημένη πόλη Ιζιούμ, ενημέρωσε το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Ουκρανίας μέσω Facebook.

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ (ανατολικά) οι περισσότερες μονάδες δέχονται σφοδρά πυρά, ανέφεραν οι ουκρανοί στρατηγοί.

⇒ Δείτε την εξέλιξη των μαχών από τις 24 Φεβρουαρίου, σε έναν διαδραστικό χάρτη που δημιούργησε το Sky News.

!! 04:55 Ο ρωσικός στρατός υποχώρησε 30 και πλέον χιλιόμετρα ανατολικά του Κιέβου τις τελευταίες 24 ώρες και άρχισε να στήνει αμυντικές θέσεις σε διάφορα μέτωπα στην Ουκρανία, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

«Οι Ουκρανοί κατάφεραν να απωθήσουν τους Ρώσους στα 55 χιλιόμετρα ανατολικά και βορειοανατολικά του Κιέβου», δήλωσε στον Τύπο ο αξιωματούχος, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Την Τρίτη, το Πεντάγωνο εκτιμούσε ακόμη ότι οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονταν 15 ως 20 χιλιόμετρα από το κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας.

«Αρχίζουμε να διαπιστώνουμε ότι υποχωρούν και στήνουν αμυντικές θέσεις. Δεν είναι ότι δεν προελαύνουν, είναι πως δεν προσπαθούν να προελάσουν. Παίρνουν αμυντικές θέσεις», παρατήρησε ο αξιωματούχος του Πενταγώνου.

03:48 Ο αυστραλός πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον δήλωσε σήμερα ότι εκφράζει τις ενστάσεις και τις ανησυχίες του για τη συμμετοχή του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στη σύνοδο των G20 που προγραμματίζεται να διεξαχθεί στην Ινδονησία εφέτος.

«Η ιδέα ότι θα καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, τον οποίο οι ΗΠΑ είναι ήδη σε θέση να καταγγέλλουν για εγκλήματα πολέμου, για μένα παραπάει», τόνισε ο συντηρητικός πρωθυπουργός στον Τύπο.

02:10 «Αν η Ρωσία προκληθεί από το NATO, δεν ξέρω… είμαστε μια πυρηνική δύναμη, γιατί όχι;». Ο αν. πρεσβευτής της Ρωσίας στον ΟΗΕ Ντμίτρι Πολιάνσκι γίνεται ένας ακόμη ρώσος αξιωματούχος που επισείει την πιθανότητα πυρηνικής σύρραξης στην Ουκρανία. Είχαν προηγηθεί ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ και ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

