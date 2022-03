Στις φλόγες εγκαταστάσεις στο λιμάνι του Μπερντιάνσκ βορειοδυτικά της Μαριούπολης

Πυκνοί μαύροι καπνοί αναδύονταν το πρωί της Πέμπτης από το λιμάνι του Μπερντιάνσκ στην Ουκρανία, περίπου 75 χλμ βορειοδυτικά της Μαριούπολης.

We are told that #Russian ships have been hit in the port of #Berdyansk. We are waiting for official confirmation or denial. pic.twitter.com/9mRmkm2FNu — NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για μεγάλη πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις του λιμένα του κατεχόμενου από τους Ρώσους Μπερντιάνσκ.

The moment of the explosion in the port of #Berdyansk. pic.twitter.com/NqHtGshDcN — NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών, Αντόν Γερασένκο, επισυνάπτει φωτογραφία με τη λεζάντα «Αποθήκη με πυρομαχικά και πυραύλους στο κατεχόμενο από τους Ρώσους Μπερντιάνσκ».

Αλλες πληροφορίες μιλούν για χτύπημα σε ρωσικά πλοία που βρίσκονται ελλιμενισμένα στο Μπερντιάνσκ, με το πρακτορείο Nexta TV να διευκρινίζει ότι πρόκειται για ανεπιβεβαίωτη πληροφορία.

Extreme explosions at the port of Berdyansk. It seems that it hit an Alligator class ship. #Berdyansk#Russian #UkraineRussianWar pic.twitter.com/GwYB1UlBP3 — Gacmadheere (@Gacmadheere67) March 24, 2022

Το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι το πλοίο «Ορσκ» του ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας καταστράφηκε, ενώ κατά άλλες πληροφορίες δύο ακόμη ρωσικά πλοία τυλίχθηκαν στις φλόγες, χωρίς ωστόσο να έχει καταστεί δυνατό να επαληθευθούν οι εν λόγω πληροφορίες.

❗❗❗Ранок починається з гарних новин!

В захопленому рф порту Бердянськ знищено великий десантний корабель «Орск» чорноморського флоту 🇷🇺окупантів.

Слава Україні!🇺🇦 pic.twitter.com/JladHhuhJ8 — 🇺🇦Armed Forces (@ArmedForcesUkr) March 24, 2022

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News