Η ιστορία πίσω από την ταινία που κέρδισε τις Κάννες

Η Μόλι Μάνινγκ Γουόκερ μπήκε τρέχοντας στην αίθουσα απονομής των κινηματογραφικών βραβείων στις Κάννες, την ώρα που είχε ήδη ανακοινωθεί η νίκη της ταινίας της, «How to Have Sex», στην κατηγορία «Ενα κάποιο βλέμμα». Φορούσε αθλητικό σορτσάκι και trainers και μόλις είχε φτάσει από τη Ρώμη.

Παλεύοντας να πάρει ανάσα, η 29χρονη Μάνινγκ Γουόκερ σήκωσε ψηλά το τρόπαιο και σε μια αυτοσχέδια ομιλία είπε ότι η ταινία ήταν «η πιο μαγική εμπειρία της ζωής μου».

«Ολοκληρώσαμε την ταινία μια εβδομάδα πριν από την πρεμιέρα της, ήταν ένας κανονικός ανεμοστρόβιλος. Τι απόλυτη τιμή να κερδίσω το βραβείο… Ημουν στη Ρώμη στις 18:30 και στις 20:30 βρέθηκα στη σκηνή και το παρέλαβα. Η ανταπόκριση στην ταινία αυτή την εβδομάδα ήταν πραγματικά ιδιαίτερη» είπε στην ομιλία της.

Πράγματι, το ντεμπούτο της λονδρέζας σκηνοθέτη αποδείχθηκε μια από τις μεγάλες εκπλήξεις του φετινού φεστιβάλ, το οποίο ολοκληρώθηκε με την απονομή του Χρυσού Φοίνικα στο φιλμ «Anatomy of a Fall» της Ζιστίν Τριέ.

Η ταινία που έγραψε και σκηνοθέτησε η ίδια η Μάνινγκ Γουόκερ ακολουθεί τρεις έφηβες που γιορτάζουν το τέλος των εξετάσεών τους με αυτό που λένε ότι θα είναι «οι καλύτερες διακοπές όλων των εποχών», στα Μάλια της Κρήτης. Ο στόχος τους είναι να πιουν, να χορέψουν και να κάνουν σεξ, αλλά μία από τις τρεις, η Τάρα, την οποία υποδύεται η Μια ΜακΚένα-Μπρους, είναι παρθένα και δεν ξέρει πόσο μακριά θέλει να φτάσει. Εγείρονται έτσι διάφορα ζητήματα, όπως η πίεση και η συναίνεση μεταξύ εφήβων, σύμφωνα με τους Times.

H Μάνινγκ Γουόκερ σκέφτηκε το σενάριο σε έναν γάμο: μαζί με παλιούς συμμαθητές της αναπολούσαν τις διακοπές που είχαν κάνει κάποτε στο Μαγκαλούφ της Μαγιόρκα. «Μιλούσα για μια σκηνή στοματικού σεξ στη σκηνή ενός κλαμπ, πιστεύοντας ότι μάλλον την είχα φανταστεί, αλλά όλοι θυμόντουσαν το γεγονός με τον ίδιο τρόπο» έχει πει. «Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόση επιρροή είχε στη σεξουαλική ζωή μου, αλλά και σε όλους όσοι μίλησα σε εκείνο τον γάμο».

Η σκηνοθέτις βασίστηκε επίσης στην επίθεση που είχε δεχτεί ένα βράδυ στο Λονδίνο, όταν ήταν 16 ετών. Εκανε την ταινία εν μέρει «για να μιλήσω για αυτό και να θίξω το ότι δεν μιλάει κανείς για τέτοια περιστατικά» είπε στο Associated Press. «Αν τόσο πολλοί άνθρωποι το έχουν βιώσει, θα πρέπει να το συζητήσουμε ανοιχτά».

Η Μάνινγκ Γουόκερ μεγάλωσε στον κινηματογραφικό κόσμο. Η μητέρα της, Λέσλι Μάνινγκ, είναι μοντέρ που έγινε σκηνοθέτις και έχει κάνει πολλές δουλειές και ταινίες για την τηλεόραση, με πιο αξιοσημείωτο το «Ghostwatch», ένα ψευδο-ντοκιμαντέρ για παραφυσικά φαινόμενα, που μεταδόθηκε στο BBC1 το 1992. Προσέλκυσε ένα τεράστιο κοινό, αλλά ταυτόχρονα δέχτηκε διαμαρτυρίες-ρεκόρ (από 30.000 θεατές), οι οποίοι είχαν πιστέψει ότι τα γεγονότα που περιέγραφε ήταν αληθινά, αναγκάζοντας έτσι το BBC να απαγορεύσει την προβολή του για τουλάχιστον δέκα χρόνια.

Ο πατέρας της είναι συγγραφέας και ο μεγαλύτερος αδελφός της, Τσάρλι, είναι τεχνικός φωτισμού και αρχηγός ενός πανκ συγκροτήματος, τα βίντεο του οποίου έχουν σκηνοθετηθεί από την Μάνινγκ Γουόκερ.

«Οταν τα πράγματα ήταν καλά, το οικογενειακό μας σπίτι έδινε την αίσθηση ενός πολύ δημιουργικού στούντιο», είπε σε συνέντευξή της το 2019. «Οσο μεγαλώναμε, όμως, οι γονείς μου πέρασαν μια πολύ δύσκολη περίοδο κατά την οποία κανείς δεν κέρδιζε χρήματα, κάτι που νομίζω ότι με έχει φοβίσει και με έχει κάνει να επιζητώ το χρήμα».

Αν και αρχικά ήθελε να γίνει πολεμική ανταποκρίτρια, εμπνευσμένη εν μέρει από τον στρατιώτη παππού της που κινηματογράφησε τις εμπειρίες του με Super 8, ακολούθησε την οικογενειακή παράδοση σπουδάζοντας κινηματογράφο στο National Film and Television School, στο Μπίκονσφιλντ. Εκτοτε δουλεύει κυρίως στην τηλεόραση και στον χώρο της διαφήμισης.

Τον περασμένο Ιανουάριο κέρδισε το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής Παγκοσμίου Κινηματογράφου στο φεστιβάλ Sundance, στη Γιούτα, για τη διεύθυνση φωτογραφίας στην ταινία «Scrapper».

Τα θέματα που τίθενται στο «How to Have Sex» έχουν απασχολήσει ξανά τη Μάνινγκ Γουόκερ, στο «Good Thanks, You?», μια ταινία 13 λεπτών που απεικονίζει τα επακόλουθα ενός βιασμού και τον τρόπο με τον οποίο συζητείται το συμβάν – ιδιαίτερα την παρανόηση της συναίνεσης.

Στη συνέχεια έγραψε ένα σενάριο 50 σελίδων που κέρδισε το βραβείο Next Step στις Κάννες το 2021 και της χρησίμευσε ως βάση για το ταινία «Πώς να Κάνεις Σεξ». Πριν ξεκινήσει τα γυρίσματα, η Μάνινγκ Γουόκερ μοίρασε το σενάριο σε ομάδες εφήβων σε όλη τη Βρετανία, χωρισμένους σε άνδρες και γυναίκες, στους οποίους ζητήθηκε να διαβάσουν μέρη του και να κάνουν τα σχόλιά τους.

«Διάβαζαν την πρώτη σκηνή επίθεσης και έλεγαν “ωχ, αυτό δεν είναι επίθεση”, και κάποια στιγμή ένα κορίτσι είπε “τα κορίτσια πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη και να μη μεθάνε τόσο”. Στο τέλος, ήμασταν ακόμη πιο σίγουροι ότι αυτή η ταινία ήταν πολύ σημαντικό να γίνει», λέει.

Η Μάνινγκ Γουόκερ ήθελε αρχικά να γυρίσει την ταινία στο Μαγκαλούφ, αλλά τελικά επέλεξε τα Μάλια για γυρίσματα έξι εβδομάδων, τον περασμένο Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Για να αναπαραστήσουν την ενέργεια που υπάρχει κατά την αιχμή μιας τουριστικής σεζόν, χρειάστηκε να επιστρατεύουν 300 επιπλέον άτομα ηλικίας 16 έως 21 ετών, κάθε ημέρα επί δύο εβδομάδες. Αφού επισκέφθηκαν 40 ξενοδοχεία για να βρουν τη σωστή τοποθεσία, κατέληξαν σε ένα με πισίνα σε σχήμα πέους.

Η Μάνινγκ Γουόκερ έμαθε μόλις πριν από δύο μήνες ότι η ταινία της είχε γίνει δεκτή στις Κάννες, οπότε αναγκάστηκε να την ολοκληρώσει άμεσα. Μια πρόγευση του θριάμβου της ήρθε όταν η ταινία έκανε πρεμιέρα μια εβδομάδα νωρίτερα, την πρώτη Παρασκευή του φεστιβάλ, και καταχειροκροτήθηκε επί οκτώ λεπτά.

Σε μια διθυραμβική κριτική, το περιοδικό Variety τη χαρακτήρισε «ένα φρέσκο, εντυπωσιακό ντεμπούτο», που «χαρτογραφεί το ναρκοπέδιο της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και της συναίνεσης για τη γενιά μετά το #MeToo».

