Βρετανία: Οι σκύλοι θα διαδηλώσουν κατά του Brexit

Μια ιδιαίτερη διαδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στο Λονδίνο μπροστά από το βρετανικό κοινοβούλιο.

Εκεί, μερικές χιλιάδες σκύλοι, μαζί και τα αφεντικά τους, σύμφωνα με τους διοργανωτές, αναμένεται να διακηρύξουν την αντίθεσή τους στην αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να αιτηθούν τη διεξαγωγή ενός δεύτερου δημοψηφίσματος.

More than 5,000 dogs are expected to march on 7 October,demanding a Wooferendum to stop Brexit. Join us and together let’s make the biggest bark in history. #stopbrexit #wooferendum pic.twitter.com/ULyFsk9OX5 — Wooferendum (@wooferendum) October 2, 2018

«Θέλουμε να προκαλέσουμε το μεγαλύτερο γάβγισμα στον κόσμο», εξήγησε σε ένα δελτίο Τύπου ο Ντάνιελ Έλκαν, ο διοργανωτής αυτής της πρωτοβουλίας, που στηρίζεται στην υπέρμετρη αγάπη των Βρετανών για τα κατοικίδιά τους και στοχεύει να συμβάλει στην αποτροπή του Brexit.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης «από τα σκυλιά για τους ανθρώπους», ο Ντάνιελ Έλκαν ελπίζει ότι τουλάχιστον 5.000 σκυλάκια θα κατακλύσουν την καρδιά της βρετανικής πρωτεύουσας και θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το κοινοβούλιο και την Ντάουνινγκ Στριτ, σε μια διαμαρτυρία όπου οι υπογράφοντες ζητούν ένα νέο δημοψήφισμα για το Brexit.

If you have a dog, please join the #Wooferendum.

If you don't have a dog, borrow one, dress up as one, or just go along anyway to #StopBrexit! https://t.co/TANNXMK690 — SpaceAngel #StopBrexit (@spaceangel1964) October 4, 2018

Το εν λόγω κίνημα ανήρτησε στο Youtube ένα βίντεο με τον τίτλο «Το Γαβ-δημοψήφισμα έρχεται» (Wooferendum is coming), όπου πρωταγωνιστούν σκυλιά διαφορετικής ράτσας και μεγέθους, τα οποία διατυπώνουν τις απόψεις τους για το θέμα με τη βοήθεια πλακάτ.

«Γνωρίζουμε ότι το Brexit θα είναι καταστροφικό για τους ανθρώπους, όμως θα μπορούσε να αποδειχθεί το ίδιο επιβλαβές για τα κατοικίδιά μας» δήλωσε ο Ντομινίκ Ντάιερ, ένας εκ των ιδρυτών του κινήματος.

Dog’s are going to bark out against #Brexit this Sunday in London ask your four legged friend if he’s going #WoofWednesday #wooferendum https://t.co/iEXCpX764E — Wooferendum (@wooferendum) October 4, 2018

Έλλειψη κτηνιάτρων, αύξηση των τιμών στις υπηρεσίες φροντίδας και τις τροφές ή τέλος στο ευρωπαϊκό διαβατήριο για τα ζώα: αυτές θα μπορούσαν να είναι ορισμένες μόνο από τις επιπτώσεις του Brexit στη ζωή των ζωόφιλων και των αγαπημένων τους κατοικίδιων, σύμφωνα με τους διοργανωτές της ιδιαίτερης αυτής κινητοποίησης.

Μένει να φανεί την Κυριακή το εάν θα ακουστεί το μεγαλύτερο γάβγισμα στον κόσμο…