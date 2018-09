Τερέζα Μέι: «Είμαστε σε αδιέξοδο» στις συζητήσεις με την ΕΕ για το Brexit

Σε αδιέξοδο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για το Brexit, όπως επιβεβαίωσε η Τερέζα Μέι, σε δήλωσή της έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ, μια ημέρα μετά την αποτυχία των σχετικών διαπραγματεύσεων στην άτυπη σύνοδο κορυφής στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας, που έβαλε οριστική «ταφόπλακα» στο βρετανικό σχέδιο Τσέκερς.

Η βρετανίδα πρωθυπουργός τόνισε, όπως έγραψε το BBC, πως θα πρέπει να προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο μη συμφωνίας με την ΕΕ.

Οπως είπε, το ένα σχέδιο της ΕΕ θέλει το Ηνωμένο Βασίλειο «να τηρεί όλους τους κανόνες της Ενωσης. Και να «αποδέχεται ανεξέλεγκτη μετανάστευση».

Αυτό, υπογράμμισε η ίδια, θα είναι «μια κοροϊδία του δημοψηφίσματος που είχαμε πριν από δύο χρόνια».

Τόνισε πως η ΕΕ κάνει μεγάλο λάθος, αν πιστεύει πως θα δεχθεί την πρότασή της για τα σύνορα της Ιρλανδίας, ενώ επανέλαβε πως είναι καλύτερο να μην υπάρξει συμφωνία, παρά να υπάρξει μία κακή συμφωνία.

