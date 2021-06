Σε ευχάριστο κλίμα η συνάντηση Μπάιντεν – Τζόνσον: «Απίθανο να διαφωνήσουμε»

Στο παραθαλάσσιο θέρετρο Κάρμπις Μπέι της Κορνουάλης συναντήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης ο βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον και ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, συνοδευόμενοι από τις συζύγους τους και ενόψει της Συνόδου Κορυφής των G7 που ξεκινά την Παρασκευή.

Οι δυο ηγέτες συζήτησαν σε καλό κλίμα για μια σειρά θεμάτων όπως η κλιματική αλλαγή, το Brexit και η πανδημία.

Μετά το τέλος της συνάντησης, σε μια σύντομη δήλωσή του ο Τζόνσον είπε πως το θεωρεί «απίθανο να διαφωνήσει με τον πρόεδρο Μπάιντεν». Από την πλευρά του, ο Μπάιντεν είχε διάθεση για χιούμορ, λέγοντας πως «και οι δυο παντρευτήκαμε με γυναίκες από ανώτερη κοινωνική τάξη», για να λάβει την απάντηση από τον βρετανό πρωθυπουργό: «Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό με τον πρόεδρο. Βασικά, δεν νομίζω πως υπάρχει κάποιο σημείο στο οποίο θα διαφωνήσουμε. Το θεωρώ απίθανο».

President Joe Biden and Prime Minister Boris Johnson have met in person for the first time ahead of the G7 Summit in Cornwall.

Post-Brexit trading relationships in Northern Ireland are likely to feature in their discussions, says @BethRigby

Follow live: https://t.co/DN4htv1Al3 pic.twitter.com/Vm848K3gbC

