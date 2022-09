Οι Ουκρανοί τιμούν την Ελισάβετ Β’ με μηνύματα στις οβίδες τους

Ουκρανοί στρατιώτες απέτισαν φόρο τιμής στην εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ Β’ γράφοντας μηνύματα στις οβίδες που προορίζονταν για ρωσικούς στρατιωτικούς στόχους.

Σύμφωνα με την Telegraph, οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο twitter δείχνουν τα μηνύματα των στρατιωτών γραμμένα σε αγγλικά και ουκρανικά.

«R.I.P Queen Elizabeth II» (Αναπαύσου εν ειρήνη βασίλισσα Ελισάβετ Β’) έγραφε το μήνυμα στο πλάι μιας από τις οβίδες, ενώ μια άλλη είχε το γνωστό ιστορικό μήνυμα «Keep calm and carry on» (Διατήρησε την ψυχραιμία σου και συνέχισε).

Η συγκεκριμένη φράση υπήρχε σε μία αφίσα που δημιουργήθηκε από τη βρετανική κυβέρνηση το 1939 στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Η ειλικρινής ευγνωμοσύνη και ο σεβασμός των ανδρών του ουκρανικού πυροβολικού προς την ξεχωριστή ηγέτιδα ενός μεγάλου έθνους», έγραψε ο χρήστης του Twitter που ανέβασε τις σχετικές φωτογραφίες.

🇺🇦/🇬🇧 Українські артилеристи із вдячністю вшановують славетну лідерку великого народу / Ukrainian artillery men’s sincere gratitude and respect to the remarkable leader of a great nation pic.twitter.com/BGoUGCf1eF

— Відбій пожизненной тривоги (@denintern) September 9, 2022