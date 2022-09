Οι Ουκρανοί προελαύνουν «σε βάθος χιλιομέτρων» σε πολλά μέτωπα στον νότο

Το Κίεβο ανακοίνωσε το Σάββατο ότι οι δυνάμεις του έχουν προωθηθεί σε βάθος «πολλών χιλιομέτρων» σε πολλές ζώνες του νότιου μετώπου, στα εδάφη που κατέλαβε ο ρωσικός στρατός στην αρχή του πολέμου, τον Φεβρουάριο.

«Οι στρατιώτες μας προωθούνται στις γραμμές του μετώπου στον Νότο, σε πολλές ζώνες, σε βάθος από δύο έως και πολλές δεκάδες χιλιόμετρα» ανέφερε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης η εκπρόσωπος της νότιας στρατιωτικής διοίκησης, Νατάλια Χουμενιούκ.

Λίγο νωρίτερα, Ουκρανοί αξιωματούχοι δημοσιοποίησαν φωτογραφίες που δείχνουν στρατιώτες να υψώνουν τη σημαία της χώρας στο Κουπιάνσκ, έναν σιδηροδρομικό κόμβο απ’ όπου ανεφοδιάζονταν οι ρωσικές δυνάμεις στη βορειοανατολική Ουκρανία, ενώ η κατάρρευση του ρωσικού μετώπου απειλεί να μετατραπεί σε πανωλεθρία για τη Μόσχα.

I can’t believe my eyes.

Izium retaken, Lyman retaken (Svyatohirsk likely too)

The Russian front sector in the northeast is collapsing by hours. pic.twitter.com/YTuIwezy3i

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) September 10, 2022