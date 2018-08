«Η Μελάνια ανυπομονεί να φύγει ο Τραμπ από τον Λευκό Οίκο για να τον χωρίσει»

H υπόθεση Ομαρόζα συνεχίζει να προκαλεί τριγμούς στον Λευκό Οίκο· τριγμούς που φτάνουν ως την προεδρική κλίνη. Η Ομαρόζα Μάνιγκολτ Νιούμαν, πρώην εξ απορρήτων του Τραμπ καθώς τον ακολούθησε από τις εποχές του ριάλιτι «The Apprentice» έως τη νίκη του στις εκλογές του 2016 και την εγκαθίδρυσή του στον Λευκό Οίκο, εξέδωσε βιβλίο με αποκαλύψεις για τον 45ο πρόεδρο των ΗΠΑ. Αλλά όχι μόνο για αυτόν. Αναφέρει ότι η Μελάνια Τραμπ ανυπομονεί για την ώρα που ο σύζυγός της θα αφήσει της το Οβάλ Γραφείο ώστε να τον χωρίσει!

Η Ομαρόζα ισχυρίζεται επίσης ότι η Μελάνια «τιμωρεί» τον πρόεδρο με τις ενδυματολογικές της επιλογές.

Το γραφείο της Πρώτης Κυρίας αναγκάστηκε να διαψεύσει τους ισχυρισμούς τη Δευτέρα, απαντώντας σε όσα γράφει η πρώην βοηθός του Λευκού Οίκου. Εκπρόσωπος της Μελάνια δήλωσε στην Washington Examiner ότι οι δύο γυναίκες «σπάνια έως ποτέ αλληλεπιδρούσαν» κατά τη διάρκεια της εργασίας της Ομαρόζα στον Λευκό Οίκο και σχολίασε ότι όσα κάνει η πρώην βοηθός του Τραμπ είναι απογοητευτικά.

Το βιβλίο προσφέρει μια ματιά από την κλειδαρότρυπα στη σχέση του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ.

Η Ομαρόζα γράφει πχ. ότι η Μελάνια χρησιμοποιεί τις ενδυματολογικές επιλογές της για να «τιμωρήσει» τον σύζυγό της. Υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές στο φούξια πουκάμισο με τον φιόγκο (pussy bow) στον λαιμό που φορούσε η Μελάνια μετά την αποκάλυψη του σεξιστικού σχολίου «Grab them by the pussy» που είχε κάνει ο αμερικανός πρόεδρος, αλλά και στο τζάκετ το οποίο στην πλάτη του έγραφε: «Πραγματικά, δεν με νοιάζει, εσένα;» το οποίο φόρεσε όταν πρόσφατα επισκέφτηκε κέντρο φιλοξενίας ανηλίκων στο Τέξας, στα σύνορα με το Μεξικό.

Ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε την Ομαρόζα, η οποία απολύθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο ότι κατασκευάζει ιστορίες για να κερδίσει την προσοχή και να πουλήσει βιβλία.