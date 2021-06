Οι G7 ενέκριναν το σχέδιο για τον παγκόσμιο εταιρικό φόρο στο 15%

Στη σύνοδο κορυφής της ομάδας των επτά πιο ανεπτυγμένων οικονομιών του κόσμου που διεξάγεται στη Βρετανία συμφωνήθηκε να υιοθετηθεί η πρόταση του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν να εφαρμοστεί σε παγκόσμια κλίμακα ελάχιστος φορολογικός συντελεστής τουλάχιστον 15% για τις επιχειρήσεις.

Το ανακοίνωσε μέσω Twitter αργά το βράδυ της Παρασκευής ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας, ο Τζέικ Σάλιβαν.

«Η Αμερική συσπειρώνει τον κόσμο ώστε να κάνει τις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις να πληρώνουν αυτό που τους αναλογεί ώστε να μπορούμε να επενδύσουμε στη μεσαία τάξη», ανέφερε επίσης.

G7 leaders will endorse @POTUS proposal for at least a 15% global minimum tax. America is rallying the world to make big multinational corporations pay their fair share so we can invest in our middle class at home.

— Jake Sullivan (@JakeSullivan46) June 11, 2021