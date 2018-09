Γερμανία: 50.000 άνθρωποι στη συναυλία εναντίον της ακροδεξιάς

Σε εκδήλωση διαμαρτυρίας κατά της ακροδεξιάς και της ξενοφοβίας μετετράπη, σύμφωνα με τον Guardian, η συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο Κέμνιτς της Σαξονίας, το οποίο -τις τελευταίες ημέρες- αποτελεί το σκηνικό βίαιων επεισοδίων.

«Είμαστε περισσότεροι» και «ό,τι έχει αξιοπρέπεια πρέπει να σταθεί απέναντι στον δεξιό όχλο», ήταν τα βασικά συνθήματα των τουλάχιστον 50.000 ανθρώπων που παρακολουθούσαν τη συναυλία στην πόλη, οι Αρχές της οποίας απαγόρευσαν την παράλληλη διεξαγωγή «αντι-συγκέντρωσης» ακροδεξιών οργανώσεων.

Πριν από την έναρξη της συναυλίας, οι καλλιτέχνες που συμμετείχαν καταδίκασαν τη βία και την ξενοφοβία, ενώ εξέφρασαν τη στήριξή τους σε όσους αντιστέκονται στην ακροδεξιά. «Είναι σημαντικό να δείξουμε ότι κανείς δεν είναι μόνος του. Το πρόβλημα του δεξιού εξτρεμισμού δεν θα έχει εξαφανιστεί αύριο», δήλωσε ο Φέλιξ Μπρούμερ, του συγκροτήματος Kraftklub.

Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Toten Hosen, Καμπίνο, τόνισε ότι «αυτή συναυλία δεν έχει να κάνει τόσο με τη μουσική, αλλά με την αλληλεγγύη προς τους κατοίκους του Κέμνιτς οι οποίοι επιμένουν στον αγώνα κατά της ξενοφοβίας».

People from Germany show today what they think about Nazis & the far right. #c0309 #WirSindMehr #Chemnitz pic.twitter.com/C67nBmk7cz

