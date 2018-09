Αφωνία επί σκηνής έπαθε ο Μπόνο των U2 – Διέκοψαν συναυλία στο Βερολίνο

Στη μέση έμεινε η συναυλία των U2 στο Βερολίνο το Σάββατο όταν ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Μπόνο έχασε τη φωνή του την ώρα που τραγουδούσε.

Από τα πρώτα κιόλας κομμάτια, ο Μπόνο φάνηκε να αντιμετωπίζει δυσκολία στη φωνή του.

Αρκετές φορές, και κατά τη διάρκεια των τραγουδιών, ο 58χρονος Ιρλανδός διέκοψε για να ξεδιψάσει πίνοντας από ένα μπουκάλι θερμός. Στο τέλος, ο ίδιος ανακοίνωσε ότι δεν μπορούσε πλέον να συνεχίσει.

«Νομίζω ότι δεν μπορώ να συνεχίσω. Δεν είναι σωστό για εσάς», είπε ο Μπόνο από τη σκηνή του Mercedes-Benz Arena, ενώ τραγουδούσε το «Beautiful Day».

«Ηταν σε άριστη κατάσταση όπως και η φωνή του πριν από τη συναυλία, αλλά μετά μερικά τραγούδια ο τραγουδιστής μας υπέστη ολική απώλεια της φωνής. Δεν ξέρουμε τι συνέβη και θα συμβουλευτούμε γιατρό», δικαιολόγησε τη διακοπή το συγκρότημα σε ανακοίνωση που ανάρτησε στην ιστοσελίδα του.

Κάποιοι από τους θεατές εκτίμησαν ότι επηρέασαν τη φωνή του Μπόνο τα μηχανήματα καπνού στη σκηνή, γράφει το BBC.

Ανάμεσα στους θεατές ήταν και η αμερικανίδα ηθοποιός Ασλεϊ Τζαντ που έγραψε στο Twitter ότι ο Μπόνο «τα έδινε όλα, όπως συνήθως» και ότι το πλήθος τον συμπόνεσε.

The power of #bono voice before it surprised him in #Berlin and left him abruptly…he was singing his guts out (per usual). @u2 @U2eiTour The crowd so felt for him as he with surrender was obviously powerless and vulnerable. He’s real and he’s human, too, like we all are. pic.twitter.com/f0Tl3hhuA2

— ashley judd (@AshleyJudd) September 1, 2018