Βρετανία: Νέα μέτρα ανακοίνωσε ο Τζόνσον μετά τον εντοπισμό δύο κρουσμάτων της Ομικρον

Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση και της μετάλλαξης Ομικρον ανακοίνωσε ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, λίγες ώρες αφότου η κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι εντοπίστηκαν δύο κρούσματα του συγκεκριμένου στελέχους του ιού.

Ο Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε την επαναφορά του PCR τεστ για τους διεθνείς επισκέπτες, τη δεύτερη ημέρα μετά την άφιξή τους στη χώρα. Επιπλέον, όσοι έρχονται σε επαφή με κρούσμα με τη μετάλλαξη Ομικρον θα πρέπει να μπαίνουν σε καραντίνα, ανεξαρτήτως εμβολιαστικού στάτους.

Επίσης, η χρήση μάσκας θα γίνει υποχρεωτική στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα καταστήματα.

Νωρίτερα, το Σάββατο, ο υπουργός Υγείας Σαχίντ Τζάβιντ ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν δύο κρούσματα της μετάλλαξης Ομικρον στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο βρετανός υπουργός έγραψε στο twitter ότι οι δύο περιπτώσεις συνδέονται και υπάρχει σχέση με ταξίδι στη νότια Αφρική. Το ένα κρούσμα βρέθηκε στο Τσέλμσφορντ και το δεύτερο στο Νότιγχαμ.

«Και τα δύο πρόσωπα βρίσκονται σε αυτοαπομόνωση στο σπίτι τους, ενώ διεξάγεται περισσότερος έλεγχος και ιχνηλάτηση» διευκρίνισε.

Επίσης, η Βρετανία πρόσθεσε το Μαλάουι, τη Μοζαμβίκη, τη Ζάμπια και την Ανγκόλα στην κόκκινη ταξιδιωτική λίστα, κάτι που θα ισχύσει από την Κυριακή.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του ΠΟΥ ότι η μετάλλαξη αποτελεί παράγοντα ανησυχίας, ενώ πολλές χώρες προχώρησαν στο κλείσιμο των συνόρων τους σε χώρες της νοτίου Αφρικής, όπου θεωρείται ότι η μετάλλαξη έχει εξαπλωθεί.

We have been made aware by @UKHSA of two UK cases of the Omicron variant. The two cases are linked and there is a connection with travel to southern Africa.

These individuals are self-isolating with their households while further testing and contact tracing is underway.

— Sajid Javid (@sajidjavid) November 27, 2021