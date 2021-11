Ατρόμητη σαν τον Χάρι Πότερ αποδεικνύεται η συγγραφέας του

Τρία άτομα που συστήνονται στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ και σε όλον τον κόσμο σαν «ακτιβιστές για τα δικαιώματα των τρανς» δημοσίευσαν στο Twitter μία φωτογραφία της οικίας της συγγραφέα του παιδικού ήρωα Χάρι Πότερ, της γνωστής σειράς βιβλίων και κινηματογραφικών φιλμ, της Τζέι Κέι Ρόουλινγκ (J. K. Rowling). Η ενέργεια των τριών τρανς είχε απειλητικό χαρακτήρα, υπονοούσε ότι η Ρόουλινγκ πλέον είναι εκτεθειμένη, ότι όλοι ξέρουν πού κατοικεί, συνεπώς και οι εχθροί της, άρα είναι πιθανόν ανά πάσα στιγμή να δεχθεί επίθεση από οιονδήποτε.

Αμυνόμενη, η Ρόουλινγκ αντεπετέθη στα σόσιαλ μίντια με επικρίσεις κατά των τριών τρανς. Με την ευκαιρία, η συγγραφέας αποκάλυψε ότι έχει δεχθεί ήδη πολλές απειλές για τη ζωή της και ευχαρίστησε την αστυνομία της Σκωτίας, του τόπου όπου διαμένει δηλαδή, για τη βοήθεια που της έχει προσφέρει.

Last Friday, my family’s address was posted on Twitter by three activist actors who took pictures of themselves in front of our house, carefully positioning themselves to ensure that our address was visible. 1/8

I’ve now received so many death threats I could paper the house with them, and I haven’t stopped speaking out. Perhaps – and I’m just throwing this out there – the best way to prove your movement isn’t a threat to women, is to stop stalking, harassing and threatening us. 8/X

— J.K. Rowling (@jk_rowling) November 22, 2021