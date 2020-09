Κορονοϊός: Υπογραφή συμφωνίας Κομισιόν με Sanofi-GSK για 300 εκατ. δόσεις εμβολίου

Σε μία ακόμη συμφωνία, τη δεύτερη κατά σειρά, προχώρησαν οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προμήθεια εμβολίων αντιμετώπισης του Covid-19, την ώρα που οι χώρες ανά τον κόσμο επιδίδονται σε κούρσα για την εξασφάλιση του πολύτιμου εμβολίου.

Η συμφωνία προβλέπει τη χορήγηση πιθανού εμβολίου από τις Sanofi και GSK.

Η γαλλική και βρετανική φαρμακευτική έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για την παρασκευή εμβολίου ανασυνδυασμένης πρωτεϊνης, ευελπιστώντας ότι θα εξασφαλίσουν έγκριση την επόμενη χρονιά.

Sanofi και GSK θα προμηθεύσουν την Ε.Ε. με έως και 300 εκατ. δόσεις του νέου εμβολίου, σύμφωνα με ανάρτηση της Ευρωπαίας επιτρόπου Υγείας, Στέλλας Κυριακίδη, στο Twitter.

✅Second #COVID19 vaccine contract signed with @sanofi.

📍Another step closer to delivering a safe and sustainable exit strategy from the crisis for 🇪🇺 and 🌍 citizens.

👉 https://t.co/ELdgozCsot pic.twitter.com/hh2kwP7RJk

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) September 18, 2020