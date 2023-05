Κίνδυνος «εκτροχιασμού» της θερμοκρασίας εκτός των ορίων της Συμφωνίας του Παρισιού

Η Γη είναι πιθανό να είναι θερμότερη κατά 1,5 βαθμό Κελσίου σε σχέση με τη θερμοκρασία της κατά την προβιομηχανική περίοδο, μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Και αυτό παρότι πριν από περίπου οκτώ χρόνια 200 κυβερνήσεις δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν την άνοδο της θερμοκρασίας στους 1,5 βαθμούς Κελσίου προκειμένου να αποτρέψουν τις καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού.

Σήμερα, η πιθανότητα να ξεπεραστεί προσωρινά το όριο αυτό μεταξύ του 2023 και του 2027, για πρώτη φορά, υπερβαίνει το 66%, όπως ανακάλυψαν επιστήμονες της βρετανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας Met Office και του ΟΗΕ. Μόλις πριν από έναν χρόνο η πιθανότητα αυτή βρισκόταν στο 50%. Η προβλεπόμενη αύξηση της θερμοκρασίας αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις εκπομπές άνθρακα που οφείλονται σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες.

Το ορόσημο αυτό δεν θα σήμαινε ότι οι συλλογικές προσπάθειες του κόσμου να ελέγξει την κλιματική αλλαγή είναι καταδικασμένες. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι το όριο θα έχει ξεπεραστεί μόνο εάν η θερμοκρασία παραμείνει σε αυξημένα επίπεδα για δύο δεκαετίες, δεδομένων των διακυμάνσεων των θερμοκρασιών από έτος σε έτος, έγραψαν οι Times του Λονδίνου.

Σε κάθε περίπτωση, η υπέρβαση αυτού του στόχου θα αποτελούσε μια ισχυρή ένδειξη για το μέγεθος της σύγχρονης επιρροής του ανθρώπινου παράγοντα στη θερμοκρασία του πλανήτη, έπειτα από περίπου 11.650 χρόνια κλιματικών συνθηκών που επέτρεψαν την άνθηση του πολιτισμού.

Μέχρι σήμερα, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από αυτοκίνητα, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν ζεστάνει τη Γη κατά 1,1 βαθμό Κελσίου.

Ο καθηγητής Πέτερι Τάαλας, γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού του ΟΗΕ (WMO), υποστήριξε ότι το να φτάσουμε το ορόσημο του 1,5 C δεν θα σήμαινε ότι «θα το υπερβούμε μόνιμα», ωστόσο «έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου» ότι το όριο θα μπορούσε να ξεπεραστεί προσωρινά με αυξανόμενη συχνότητα.

Ο καθηγητής Ανταμ Σκέιφ από το Met Office συμφώνησε: «Μια χρονιά στον 1,5 C δεν συνεπάγεται παραβίαση των ορίων (της Συμφωνίας) του Παρισιού. Για πρώτη φορά στην Ιστορία, όμως, το πιθανότερο είναι να ξεπεράσουμε αυτό το επίπεδο για έναν χρόνο, τα επόμενα πέντε χρόνια. Οπότε, ένα τέτοιο ορόσημο δείχνει ότι πλησιάζουμε πολύ πολύ κοντά στα όρια (της Συμφωνίας) του Παρισιού».

Εξάλλου, σύμφωνα με μια έκθεση του Met Office που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη (17/5), υπάρχει πιθανότητα 98% ένα από τα επόμενα πέντε χρόνια να είναι το θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ. Η θερμότερη χρονιά μέχρι σήμερα ήταν το 2016, στον 1,28 βαθμό Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Τα επόμενα πέντε χρόνια προβλέπεται να είναι από 1,1C έως και 1,8C πιο θερμά, ανέφερε η βρετανική υπηρεσία. Τα νούμερα αυτά οφείλονται «σε έναν συνδυασμό επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, κυρίως των αερίων του θερμοκηπίου που εκπέμπονται, καθώς και κάποιας φυσικής μεταβλητότητας» εξήγησε ο Λίον Χέρμανσον, ένας άλλος ερευνητής από το Met Office.

Επιπλέον, τόσο ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός όσο και το Met Office αναμένουν ότι η Αρκτική θα παρουσιάσει υπερθέρμανση τριπλάσια από τον παγκόσμιο μέσο όρο τα επόμενα πέντε χρόνια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας.

Κάτι τέτοιο συνεπάγεται ταχύτερο λιώσιμο των πάγων, σημείωσε ο Χέρμανσον, υπενθυμίζοντας πως η τάση αυτή έχει ήδη παρατηρηθεί από τους ειδικούς.

