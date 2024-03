Κατέρρευσε γέφυρα στη Βαλτιμόρη

Σύμφωνα με τους New York Times , ήταν ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Σιγκαπούρης το οποίο κατευθυνόταν στο Κολόμπο της Σρι Λάνκα.

Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό το μέγεθος της ζημιάς που έχει προκληθεί στη γέφυρα η οποία είναι μέρος ενός μεγάλου αυτοκινητοδρόμου. Τοπικά μέσα αναφέρουν ωστόσο ότι πολλά αυτοκίνητα που κινούνταν εκείνη τη στιγμή πάνω στη γέφυρα έχουν πέσει στο νερό. Το Associated Press ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διάσωση τουλάχιστον επτά ανθρώπων, ένω το BBC μεταδίδει πληροφορίες για πτώση τουλάχιστον 20 ατόμων – από συνεργείο που εργαζόταν πάνω στη γέφυρα – στο νερό.

Ο δήμαρχος της πόλης έγραψε στην πλατφόρμα X ότι ακόμη οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες

I'm aware of and en route to the incident at the Key Bridge. I have been in contact with @BaltimoreFire Chief Wallace, @GovWesMoore @JohnnyOJr , and @AACoExec . Emergency personnel are on scene, and efforts are underway.

Ο Τζονι Ολζέσκι, στέλεχος της Κομητείας της Βαλτιμόρης, έγραψε ότι όλοι ελπίζουν για την αίσια έκβαση των επιχειρήσεων διάσωσης

We are closely monitoring the ongoing situation at the Key Bridge.

I remain in contact with our emergency response team as well as state and local partners, including @MayorBMScott and @AACoExec. Response efforts are ongoing.

Our prayers remain with all those impacted.

— County Executive Johnny Olszewski (@BaltCoExec) March 26, 2024