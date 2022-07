Καλώς ήρθατε στη Βενετία! 10 ευρώ η είσοδος…

Η Βενετία πρόκειται να γίνει η πρώτη πόλη στον κόσμο που θα χρεώνει την είσοδο στους επισκέπτες της.

Προκειμένου να διαχειριστούν τον συνωστισμό και να αποθαρρύνουν τους ημερήσιους εκδρομείς, οι Αρχές της πόλης ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι θα χρεώνουν τους τουρίστες έως και 10 ευρώ, από τον Ιανουάριο του 2023.

Το πρόβλημα δεν είναι νέο στην πόλη, όπου οι τουρίστες εδώ και χρόνια δημιουργούν βουνά από σκουπίδια και καθιστούν τα στενά μονοπάτια της απροσπέλαστα, κατά τις πολυσύχναστες περιόδους, έγραψε το Politico.

Οταν το μέτρο τεθεί σε ισχύ, οι επισκέπτες της Βενετίας θα καλούνται να κάνουν online κράτηση και να πληρώσουν μεταξύ 3 και 10 ευρώ, ανάλογα τη χρονική περίοδο. Οι Αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να σταματούν τους τουρίστες, κατά την περιπολία τους, και να απαιτούν να δουν απόδειξη πληρωμής. Η μη πληρωμή του «εισιτηρίου» μέσω διαδικτύου θα τιμωρείται με πρόστιμο έως 300 ευρώ.

Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από το την εν λόγω ρύθμιση θα δαπανηθούν για τη μείωση των λογαριασμών αποκομιδής σκουπιδιών που πληρώνουν οι Βενετοί, οι οποίοι είναι υψηλότεροι από τους αντίστοιχους των γειτονικών πόλεων.

Οι κάτοικοι και όσοι έρχονται να τους επισκεφτούν, όπως και οι τουρίστες με κράτηση διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο, εξαιρούνται του μέτρου και προβλέπεται να μπορούν να «κατεβάσουν» ένα πιστοποιητικό για να αποδείξουν ότι δεν χρειάζεται να πληρώσουν.

Αλλες πόλεις που «υποφέρουν» από τον υπερτουρισμό εκτιμάται πως θα παρακολουθήσουν στενά το πρωτοποριακό μοντέλο που θα εφαρμοστεί στη Βενετία από του χρόνου, για να δουν αν λειτουργεί, κατά την ίδια πηγή.

🇮🇹 Tourists in Venice will soon have to start paying.

The city plans to charge day trippers a fee of 3 to 10 euros starting in January https://t.co/mdnGTGTLv1 pic.twitter.com/HQXhpilbjX

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) July 2, 2022