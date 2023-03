«Ηθελαν να υπονομεύσουν το αίσθημα ασφάλειας στη χώρα»: Ο ξένος Τύπος για την επιτυχία της ΕΥΠ (και η απάντηση με Firestorm)

Η αποτροπή της τρομοκρατικής επίθεσης κατά εβραϊκών στόχων στο κέντρο της Αθήνας, χάρη στη μεθοδική δουλειά που έγινε από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και την Ελληνική Αστυνομία, με τη συνδρομή και της ισραηλινής Μοσάντ, έτυχε εκτενούς κάλυψης στον ξένο Τύπο.

Στην επιτυχία αυτή των ελληνικών Αρχών ασφαλείας με την εξάρθρωση του τρομοκρατικού δικτύου και τη σύλληψη των δύο Πακιστανών τον περασμένο Φεβρουάριο αναφέρθηκαν τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία (δείτε τι γράφει το Associated Press και το Reuters, για να ακολουθήσει σειρά δημοσιευμάτων σε ευρωπαϊκές (δείτε εδώ) και αμερικανικές εφημερίδες (και εδώ).

Στον τίτλο του σχετικού άρθρου της ( La Grèce démantèle un «réseau terroriste» ciblant les juifs, Israël accuse l’Iran) η γαλλική Le Figaro σημειώνει μεταξύ άλλων την ανάμειξη του ιρανικού παράγοντα, καθώς ο «καθοδηγητής» των σχεδιαζόμενων επιθέσεων φέρεται να είχε έδρα την Τεχεράνη:

«Αστυνομικές πηγές, που ζήτησαν ανωνυμία, ανέφεραν ότι ο εν λόγω εγκέφαλος ζει στο Ιράν, ενώ οι δύο άνδρες 27 και 29 ετών, ιρανικής καταγωγής, στόχευσαν κτίριο της εβραϊκής κοινότητας, όπου συχνάζουν Ισραηλινοί και το οποίο στεγάζει μια συναγωγή (…) και ένα εβραϊκό εστιατόριο», περιγράφεται στο δημοσίευμα που συνεχίζει:

«Τα κινητά τηλέφωνα των δύο συλληφθέντων επέτρεψαν στους ανακριτές να καταλάβουν συνομιλίες, βίντεο και σκίτσα από μέρη όπου συγκεντρώθηκαν αυτοί οι εβραϊκοί στόχοι».

Η Αστυνομία πιστεύει ότι τα δύο αυτά άτομα είχαν στόχο «να υπονομεύσουν το αίσθημα ασφάλειας στη χώρα (…) και τους θεσμούς της», ενώ θέλησαν να πλήξουν «τις διεθνείς της σχέσεις», τονίζεται στο δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας, με τη σημείωση ότι η Ελλάδα έχει μια κοινότητα περίπου 5.000 Εβραίων, καλές σχέσεις με το Ισραήλ και δεν έχει γίνει στόχος τρομοκρατικών επιθέσεων τα τελευταία χρόνια.

Η Ελλάδα, ιστορικά φιλική προς τις αραβικές χώρες, άρχισε να προσεγγίζει το Ισραήλ πριν από περισσότερο από μια δεκαετία, υπογράφοντας συμφωνίες συνεργασίας, ιδίως σε θέματα στρατιωτικά και ασφάλειας, επισημαίνεται μεταξύ άλλων.

Στο δημοσίευμα της Figaro προβάλλεται, τέλος, η δήλωση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου, ότι «αυτή η επιχείρηση (εξάρθρωσης) επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά, ότι οι αρχές ασφαλείας της χώρας διατηρούν πολύ υψηλό επίπεδο προετοιμασίας για όλους τους Ελληνες και όλους τους επισκέπτες της χώρας μας».

«Η συντηρητική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην εξουσία εδώ και τέσσερα χρόνια, έχει θέσει την “ασφάλεια” της χώρας ως πρώτη της προτεραιότητα, ακολουθώντας αυστηρή μεταναστευτική πολιτική και κλειδώνοντας τα σύνορα της χώρας με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Παρακολούθησης Συνόρων (Frontex)», καταλήγει το δημοσίευμα.

Στην ίδια εφημερίδα φιλοξενείται εξάλλου ειδική αναφορά στην άσκηση Firestorm (joint exercise of surveillance and intervention units) που διεξήχθη το χρονικό διάστημα 6- 9 Μαρτίου 2023 υπό τον συντονισμό της Europol, σε συνεργασία με το δίκτυο ATLAS και το European Surveillance Group και τη συμμετοχή εννέα κρατών, μετά τον πρόσφατο συναγερμό για τρομοκρατικές επιθέσεις στην Αυστρία.

