Ιστορική στιγμή: Μια 90χρονη γιαγιά από το Κόβεντρι η πρώτη που έκανε το εμβόλιο της Pfizer

Η Μάργκαρετ Κίναν, μια 90χρονη γιαγιά από τη Βρετανία, έγινε ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που έκανε το εμβόλιο της Pfizer κατά της Covid-19, εκτός του πλαισίου των δοκιμών, μετά δηλαδή την κλινική έγκρισή του.

Η Κίναν έκανε το εμβόλιο στο τοπικό νοσοκομείο της στο Κόβεντρι της κεντρικής Αγγλίας το πρωί της Τρίτης στις 08:31 (ώρα Ελλάδας), μια εβδομάδα πριν κλείσει τα 91.

Η Βρετανία άρχισε σήμερα τους εμβολιασμούς με το εμβόλιο κατά της Covid-19 που αναπτύχθηκε από τις Pfizer και BioNTech. Είναι η πρώτη δυτική χώρα που άρχισε να εμβολιάζει τον γενικό πληθυσμό της, κάτι που χαιρετίζεται ως αποφασιστικής σημασίας για να νικηθεί ο κορονοϊός.

«Αισθάνομαι τόσο προνομιούχα που είμαι ο πρώτος άνθρωπος που εμβολιάζεται κατά της Covid-19», δήλωσε η Κίναν.

«Είναι το καλύτερο πρόωρο δώρο γενεθλίων που θα μπορούσα να ζητήσω, επειδή σημαίνει πως μπορώ επιτέλους να περάσω χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους μου το Νέο Έτος, αφού έμεινα μόνη μου το μεγαλύτερο μέρος αυτής της χρονιάς», πρόσθεσε.

Για την Ιστορία, ο δεύτερος Βρετανός που εμβολιάστηκε, ήταν ένας ηλικιωμένος από το Κόβεντρι, ονόματι Γουίλιαμ Σέξπιρ…

Το μήνυμα του Μπόρις Τζόνσον

«Μαζί θα νικήσουμε τον κορoνοϊό», ήταν το μήνυμα που έστειλε μέσω Twitter ο Μπόρις Τζόνσον, για να χαιρετίσει το γεγονός του πρώτου εμβολιασμού. Για τον πρωθυπουργό της Βρετανίας το πρόγραμμα εμβολιασμών είναι και πολιτικό στοίχημα. Καθώς αρχικά υποβάθμισε τη σφοδρότητα της επιδημίας και υιοθέτησε την περιβόητη θεωρία της ανοσίας της αγέλης για να αναγκαστεί μετά να αναδιπλωθεί, αφού όμως η χώρα του θρήνησε δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, τώρα ποντάρει στο εμβόλιο το οποίο η Βρετανία πρώτη ενέκρινε. Παράλληλα, πάντως, κάλεσε τον κόσμο να συνεχίσει να τηρεί τα μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης του νέου κορονοϊού.

Today the first vaccinations in the UK against COVID-19 begin. Thank you to our NHS, to all of the scientists who worked so hard to develop this vaccine, to all the volunteers – and to everyone who has been following the rules to protect others. We will beat this together. https://t.co/poOYG1vHQe

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 8, 2020