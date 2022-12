Ιστορική ομιλία Ζελένσκι στο Κογκρέσο: Η Ουκρανία είναι ζωντανή και μάχεται

Το μήνυμα ότι η χώρα του δεν πρόκειται να παραδώσει τα όπλα έναντι της Ρωσίας, του «κράτους – τρομοκράτη», έστειλε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά την ομιλία του στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, προτρέποντας παράλληλα την Ουάσιγκτον να αυξήσει τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, η οποία εισήλθε στον δέκατο μήνα του πολέμου.

Μιλώντας σε μια κατάμεστη αίθουσα της Βουλής, ο Ζελένσκι στάθηκε στις επιτυχίες της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης ωστόσο τόνισε ότι η Δύση υπήρξε ενωμένη απέναντι στη ρωσική εισβολή και πως πρέπει να παραμείνει στο πλευρό του Κιέβου, καθώς δε διακυβεύεται απλώς η ανεξαρτησία της πατρίδας του αλλά ο σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο, η ασφάλεια του «ελεύθερου κόσμου», και η ίδια η δημοκρατία, όπως τόνισε.

Η βοήθεια που παρείχαν οι ΗΠΑ «δεν ήταν φιλανθρωπία», αλλά «μια επένδυση στην παγκόσμια ασφάλεια και δημοκρατία που χειριζόμαστε με τον πιο υπεύθυνο τρόπο», συνέχισε.

«Ενάντια σε όλα τα σενάρια ζόφου και καταστροφής, η Ουκρανία δεν έπεσε. Η Ουκρανία είναι ζωντανή και μάχεται», υπογράμμισε σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο ίδιος, καταχειροκροτούμενος από τους βουλευτές και των δύο κομμάτων.

Η ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην κατάμεστη αίθουσα της Βουλής ακολούθησε της συνάντησής του με τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπαίντεν στο Λευκό Οίκο. Ο Μπαίντεν δεσμεύτηκε να συνεχίσει να στέλνει στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο και οι δύο ηγέτες επανεπιβεβαίωσαν την ενότητα τους έναντι της επιθετικότητας της Μόσχας.

Join live as @ZelenskyyUa delivers an inspiring message of unity, resilience and determination tonight in an Address to a Joint Meeting of Congress.

The fight for Ukraine is the fight for democracy itself. https://t.co/3o6Otqhdrf

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 22, 2022