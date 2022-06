ΗΠΑ: Διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα για να «σταματήσει η σφαγή» με τα όπλα

Χιλιάδες πολίτες των ΗΠΑ διαδήλωσαν το Σάββατο στους δρόμους της χώρας ζητώντας καλύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα πυροβόλα όπλα μετά τις πρόσφατες σφαγές. Μια εξ αυτών ήταν σε δημοτικό σχολείο του Ουβάλντε στο Τέξας και συγκλόνισε τις Ηνωμένες Πολιτείες αφήνοντας πίσω της 19 παιδιά νεκρά.

Στην Ουάσινγκτον χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν ζητώντας να «σταματήσει η σφαγή». Τα πανό των διαδηλωτών έγραφαν: «ένα παιδί αξίζει περισσότερο από το τουφέκι σας» και «φτάνει πια».

«Συντάσσομαι μαζί τους για να επαναλάβω την έκκλησή μου στο Κογκρέσο: κάντε κάτι», έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στο Twitter για να υποστηρίξει τις εκατοντάδες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

Today, young people around the country once again march with @AMarch4OurLives to call on Congress to pass commonsense gun safety legislation supported by the majority of Americans and gun owners.

I join them by repeating my call to Congress: do something.

— President Biden (@POTUS) June 11, 2022