Βενεζουέλα: Ο Χουάν Γκουαϊδό δέχθηκε επίθεση από «βίαιες ομάδες»

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Χουάν Γκουαϊδό δήλωσε ότι δέχθηκε επίθεση από «βίαιες ομάδες» που σχετίζονται με την κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο κατά τη διάρκεια περιοδείας στην επαρχία, ένα περιστατικό που καταδίκασαν οι ΗΠΑ.

«Ήταν ενέδρα», δήλωσε ο Γκουαϊδό σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια συνάντησης σε εστιατόριο με ακτιβιστές από κόμματα της αντιπολίτευσης στην πόλη Σαν Κάρλος, της πολιτείας Κοχέδες, στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

View this post on Instagram

Βίντεο και φωτογραφίες από το περιστατικό αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε ένα από αυτά φαίνονται, εν μέσω έντασης, οι παρευρισκόμενοι να φωνάζουν και να σπρώχνουν τον Γκουαϊδό έξω από εστιατόριο.

Juan Guaido attacked and chased out of a restaurant in Cojedes #Venezuela pic.twitter.com/Puzd1j22KE

— CNW (@ConflictsW) June 11, 2022