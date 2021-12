Ινδία: Καινούργιος σάλος για αδριάντα του Κριστιάνο Ρονάλντο

Ενα καινούργιο άγαλμα του πορτογάλου μπαλαδόρου Κριστιάνο Ρονάλντο πυροδότησε έντονη διαμάχη στο ινδικό κρατίδιο Γκόα, στα νοτιοδυτικά της ινδουιστικής χώρας, θυμίζοντας την υπόθεση με την προτομή στη Μαδέρα.

Αρκετοί από τους ντόπιους διαφωνούν με το συγκεκριμένο κυβερνητικό έργο, της τοποθέτησης του αγάλματος σε δημόσιο χώρο, ιδίως επειδή συνέπεσε χρονικώς με τη συμπλήρωση 60 ετών από τον τερματισμό της πορτογαλικής αποικιοκρατίας. Οι ντόπιοι θα προτιμούσαν να είχε τιμηθεί κάποιος δικός τους ποδοσφαιριστής, ενώ κανείς δεν ζητάει τα ρέστα από το κρατίδιο όσον αφορά τον λόγο για τον οποίο πρέπει να τιμάται με ολόσωμο άγαλμα κάποιος ποδοσφαιριστής, ανεξαρτήτως εθνικότητας.

Υπενθυμίζεται ότι και το 2017 υπήρξαν ανάλογες διαμαρτυρίες, όταν μία προτομή του Ρονάλντο τοποθετήθηκε στο νησί του Ατλαντικού Μαδέρα, έξω από το τοπικό αεροδρόμιο. Τελικά, ύστερα από τη χλεύη και τις ύβρεις, το γλυπτό με τη μορφή του ποδοσφαιριστή αποσύρθηκε και το θέμα κάλυψε η λήθη. Η ιστορία της Γκόα το επανέφερε και αυτό στην επικαιρότητά.

Ο τοπικός υπουργός Μάικλ Λόμπο, για να απαντήσει στις αιτιάσεις των επικριτών, ανέβασε στο Twitter ένα σχόλιο με το οποίο διατείνεται ότι σκοπός των κυβερνητικών ήταν η προώθηση της μπάλας στους νέους της Γκόα και τίποτε άλλο.

For the love of football and at the request of our youth we put up Cristiano Ronaldo’s statue in the park to inspire our youngsters to take football to greater heights. It was an honour to inaugurate the beautification of open space, landscaping, garden with foundation & walkway. pic.twitter.com/VU5uvlSlMT

— Michael Lobo (@MichaelLobo76) December 28, 2021