Ιαπωνία: Εκτελέστηκε ο μακελάρης του Τόκιο

Η Ιαπωνία εκτέλεσε έναν 39χρονο που είχε σκοτώσει επτά ανθρώπους στο Τόκιο, το 2008, όταν οδήγησε ένα φορτηγό πάνω σε περαστικούς και στη συνέχεια τους μαχαίρωσε.

Ο Τομοχίρο Κάτο είχε διαπράξει μία από τις πιο σοκαριστικές για τη χώρα μαζικές δολοφονίες, όταν ήταν 25 ετών.

Αρχικά, σκότωσε τρία άτομα όταν τους χτύπησε με το φορτηγό που οδηγούσε, σε κεντρικό εμπορικό δρόμο. Στη συνέχεια, κατέβηκε από το φορτηγό και μαχαίρωσε με σουγιά περαστικούς, σκοτώνοντας άλλους τέσσερις και τραυματίζοντας οκτώ.

Συνελήφθη στο σημείο και στη δίκη δήλωσε ότι προέβη στις πράξεις αυτές επειδή ήταν πολύ θυμωμένος λόγω bullying που είχε δεχθεί online.

Μετά το σοκαριστικό συμβάν, στη χώρα διεξήχθη μία μεγάλη συζήτηση για την αποτυχία του συστήματος να αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά προβλήματα των νέων και για την αρνητική επιρροή του Διαδικτύου. Η βουλή είχε περάσει αυστηρότερη νομοθεσία για την κατοχή μαχαιριών.

Την Τρίτη, οκτώ χρόνια μετά την καταδίκη του σε θάνατο, η ιαπωνική κυβέρνηση επιβεβαίωσε την εκτέλεσή του.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιοσιχίσα Φουρουκάουα, δικαιολόγησε την απόφαση της κυβέρνησης λέγοντας ότι ο ίδιος σκέφτηκε με μεγάλη προσοχή κάθε πτυχή της υπόθεσης Κάτο και ότι «η τελική απόφαση του δικαστηρίου ήταν η θανατική ποινή».

Ο Κάτο εκτελέστηκε δια απαγχονισμού στη φυλακή, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Η έφεσή του για μετατροπή της ποινής του, το 2015, δεν είχε αποτέλεσμα.

Οταν είχε συλληφθεί, είχε δηλώσει στους αστυνομικούς: «Ηρθα εδώ για να σκοτώσω κόσμο. Δεν είχε σημασία ποιον θα σκότωνα».

Ο Κάτο ήταν από πλούσια οικογένεια και είχε τελειώσει ένα πολύ καλό λύκειο. Ομως, απέτυχε στις εξετάσεις εισαγωγής στο πανεπιστήμιο και τα επόμενα χρόνια, δυσκολευόταν να παραμείνει σε κάποια δουλειά.

Στη διάρκεια της δίκης, οι εισαγγελείς τον είχαν περιγράψει ως ένα νέο που ήταν οργισμένος και αποξενωμένος από την κοινωνία και είχε γράψει πολλές φορές για αυτό σε διάφορα online φόρουμ. Είχε μάλιστα απογοητευθεί πολύ όταν μία γυναίκα με την οποία συνομιλούσε online, είχε σταματήσει να του στέλνει email.

Την ημέρα της επίθεσης, ο Κάτο είχε γράψει στο Ιντερνετ ότι ήθελε να σκοτώσει κόσμο.

Το δικαστήριο του Τόκιο, τον καταδίκασε σε θάνατο το 2011, λέγοντας ότι δεν είχε «ίχνος ανθρωπιάς».

Οπως γράφει το BBC, η Ιαπωνία είναι μία από τις λίγες ανεπτυγμένες χώρες που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τη θανατική ποινή, όπως και οι ΗΠΑ.

Τον Δεκέμβριο, οι αρχές είχαν εκτελέσει δια απαγχονισμού τρεις ανθρώπους. Η εκτέλεση του Κάτο είναι η πρώτη για το 2022.

Περισσότεροι από 100 κρατούμενοι που βρίσκονται στις ιαπωνικές φυλακές αυτή τη στιγμή, έχουν καταδικαστεί σε θάνατο.

Ο Φουρουκάουα υπερασπίστηκε της χρήσης της θανατικής ποινής λέγοντας: «Εφόσον δεν υπάρχει τέλος στα αποτρόπαια εγκλήματα, φοβάμαι ότι η θανατική ποινή παραμένει απαραίτητη. Για αυτό και δεν πρέπει να την καταργήσουμε».

Οι εκτελέσεις ξανάρχισαν στη χώρα στα τέλη του 2021 μετά από δύο χρόνια, όταν έγινε πρωθυπουργός ο Φούμιο Κισίντα.

JUST IN: The Japanese government executes a man named Tomohiro Kato who went on a stabbing rampage in 2008 killing seven people and injuring 10 others, as per the report of broadcaster NHK #Japan #execution pic.twitter.com/LJhanvc2PF

— BNN Newsroom (@BNNBreaking) July 26, 2022