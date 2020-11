Η Σάρα ΜακΜπράιντ έγραψε ιστορία: Η πρώτη διεμφυλική γυναίκα που εκλέγεται σε πολιτειακή Γερουσία

Μία ιστορική πρωτιά για αμερικανική πολιτική σκηνή σημειώθηκε την Τρίτη: Η Σάρα ΜακΜπράιντ έγινε η πρώτη διεμφυλική γυναίκα που εκλέχθηκε σε πολιτειακή γερουσία, αυτή του Ντέλαγουεαρ.

«Ελπίζω ότι απόψε ένα παιδί της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας είδε ότι στη δημοκρατία μας υπάρχει θέση και για αυτά. Καθώς το Ντέλαγουεαρ αντιμετωπίζει την κρίση της πανδημίας, είναι ώρα να επενδύσουμε σε νόμους που θα κάνουν τη διαφορά για τις εργαζόμενες οικογένειες», δήλωσε μετά τη νίκη της η 30χρονη ΜακΜπράιντ, η οποία κέρδισε με μεγάλη διαφορά την εκλογική μάχη.

«Εχω περάσει τη ζωή μου παλεύοντας για να έχουν οι άνθρωποι αξιοπρέπεια, γαλήνη και την ευκαιρία να προχωρήσουν και να τα καταφέρουν», είχε πει πέρυσι, ανακοινώνοντας την υποψηφιότητά της.

