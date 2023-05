Ολλανδία: Κατασχέθηκε οικόπεδο του πρώην γαμπρού του Πούτιν

Οικόπεδο κοντά στο Αμστερνταμ, που ανήκει στον πρώην γαμπρό του Βλαντίμιρ Πούτιν, κατέσχεσαν ολλανδοί εισαγγελείς, σύμφωνα με δημοσιογραφική έρευνα.

Το οικόπεδο στο Ντούιβεντρεχτ ανήκει στον Γιόριτ Φάασεν, έναν ολλανδό επιχειρηματία ο οποίος ήταν παντρεμένος με τη Μαρία Βοροντσόβα, τη μεγαλύτερη κόρη του ρώσου προέδρου.

Μια καταχώρηση στο ολλανδικό κτηματολόγιο δείχνει ότι το οικόπεδο κατασχέθηκε στις 12 Μαΐου από την εθνική εισαγγελία για οικονομικά, δημοσιονομικά και περιβαλλοντικά αδικήματα. Η υπηρεσία είναι αρμόδια για την επιβολή της συμμόρφωσης με τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας.

Τα έγγραφα του ολλανδικού κτηματολογίου δείχνουν ότι το οικόπεδο κατασχέθηκε στο πλαίσιο ποινικής έρευνας.

Σύμφωνα με την Χέλιν όβερ ντε Λίντεντ, δικηγόρο και εμπειρογνώμονα σε θέματα κυρώσεων, η κατάσχεση δείχνει ότι ο Φάασεν είναι πιθανό να είναι στόχος εισαγγελικής έρευνας, αν και ο ακριβής λόγος της κατάσχεσης δεν μπορεί να εξακριβωθεί από τα δημόσια έγγραφα. Οι ολλανδικές εισαγγελικές αρχές δεν σχολίασαν το περιστατικό.

Η δημοσιογραφική έρευνα διεξήχθη από το Follow the Money, τον Guardian και την Proekt Media, ένα ρωσικό ερευνητικό site.

Dutch prosecutors seize land owned by Vladimir Putin’s former son-in-law Jorrit Faassen https://t.co/8oBE8EsfQs pic.twitter.com/ref81EfbwO

Ο Φάασεν, ο οποίος ζει στη Μόσχα, λέγεται ότι ανακρίθηκε από τις αρχές στο αεροδρόμιο του Αμστερνταμ πρόσφατα, όταν έφτασε στην Ολλανδία, ανέφερε το Proekt Media την Πέμπτη, επικαλούμενο πηγή που γνωρίζει τον πρώην γαμπρό του Πούτιν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ερευνητές τον ανέκριναν ως ύποπτο για «αποφυγή κυρώσεων» και κατέσχεσαν τον φορητό υπολογιστή και το κινητό του τηλέφωνο. Ο ίδιος επέστρεψε γρήγορα στη Μόσχα.

Ο Φάασεν δεν απάντησε σε τηλεφωνήματα ή ερωτήσεις του Guardian μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την κατάσχεση της γης ή για το αναφερόμενο περιστατικό στο αεροδρόμιο Σκίπολ.

Και οι δύο ενήλικες κόρες του Πούτιν, η Μαρία και η Κατερίνα, προστέθηκαν στους καταλόγους κυρώσεων της ΕΕ και των ΗΠΑ τον Απρίλιο του 2022, λίγο μετά την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο Φάασεν δεν υπόκειται σε κυρώσεις στις ΗΠΑ, την ΕΕ ή το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Φάασεν παντρεύτηκε τη Βοροντσόβα το 2008, αλλά το ζευγάρι φέρεται να έχει πάρει διαζύγιο. Το ζευγάρι έχει μαζί έναν 10χρονο γιο, σύμφωνα με δημοσιεύματα ρωσικών μέσων ενημέρωσης.

Το οικόπεδο έξω από το Άμστερνταμ και η σύνδεσή του με τον Φάασεν είναι γνωστό στο ευρύ κοινό. Λίγο μετά την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, διαδηλωτές έστησαν πινακίδες στο οικόπεδο καλώντας τον Πούτιν να «ελευθερώσει τον Ναβάλνι», τον φυλακισμένο ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης, ενώ κάλεσαν τη Βοροντσόβα να πει στον πατέρα της να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ex-husband of Putin's daughter faces criminal charges in the Netherlands

The Dutch prosecutor's office arrested a plot of land in an Amsterdam suburb owned by Jorrit Faassen, the ex-husband of Putin's daughter Maria Vorontsova, the "Project" media writes.

The seizure of the… pic.twitter.com/B6r6PuGPmx

— NEXTA (@nexta_tv) May 25, 2023