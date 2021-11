Γλασκώβη: Αποκλεισμένα τα άτομα με αναπηρία από την Cop26!

Σε «φάουλ» υπέπεσαν οι βρετανοί διοργανωτές την πρώτη ημέρα της Διεθνούς Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα, στη Γλασκώβη, καθώς δεν είχαν προβλέψει την πρόσβαση για άτομα με αναπηρία.

Το γεγονός προκαλεί απορία καθώς στη διάσκεψη αναμένονται συνολικά 25.000 σύνεδροι.

Θύμα της απερισκεψίας των Βρετανών έπεσε η υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ, που δεν κατόρθωσε να συμμετάσχει στη σύνοδο την πρώτη ημέρα, επειδή το λεωφορείο μεταφοράς των συνέδρων δεν ήταν προσβάσιμο με αναπηρικό αμαξίδιο.

Η Καρίν Ελχαράρ ανέφερε στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 ότι δεν μπόρεσε να φτάσει στους χώρους διεξαγωγής της συνόδου επειδή οι μόνες επιλογές για να τους προσεγγίσει από τον χώρο συγκέντρωσης ήταν να περπατήσει ή να επιβιβαστεί σε λεωφορείο που δεν ήταν κατάλληλο για αναπηρικό αμαξίδιο.

«Ηρθα στην COP26 για να συναντήσω τους ομολόγους μου από όλο τον κόσμο και να προωθήσω τον κοινό μας αγώνα ενάντια στην κλιματική κρίση», έγραψε η Ελχαράρ στο Twitter. «Είναι λυπηρό το γεγονός ότι τα Ηνωμένα Εθνη, τα οποία προωθούν την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες, το 2021 δεν ανησυχούν για την προσβασιμότητα στις δικές τους εκδηλώσεις», συμπλήρωσε η ίδια.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ εγκάλεσε τους διοργανωτές της διάσκεψης, λέγοντας: «Είναι αδύνατο να ανησυχούμε για το μέλλον, το κλίμα και τους ανθρώπους εάν δεν μεριμνούμε πρώτα για τους ανθρώπους, την προσβασιμότητα και τα άτομα με ειδικές ανάγκες».

Ο βρετανός πρεσβευτής στο Ισραήλ, Νιλ Γουίγκαν, ζήτησε συγγνώμη για το ατυχές περιστατικό.

«Είμαι αναστατωμένος μαθαίνοντας ότι η Καρίν Ελχαράρ δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στις συναντήσεις στην COP26. Ζητώ βαθιά και ειλικρινή συγγνώμη από την υπουργό. Θέλουμε μια Σύνοδο COP που να είναι φιλόξενη και χωρίς αποκλεισμούς για όλους», έγραψε στο Twitter.

Το πρόβλημα διορθώθηκε την Τρίτη και η υπουργός κατάφερε να φτάσει στο συνεδριακό κέντρο με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Ναφτάλι Μπένετ στο πλάι της.

Israeli Prime Minister Bennett arrives with Israel’s Energy Minister Karine Elharrar, who has muscular dystrophy, at Climate Conference.

Bennett told organizers to fix wheelchair access to the main venue or he would not come today. pic.twitter.com/jmR6JPuTMc

— Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) November 2, 2021