Γεραπετρίτης: Η απόκτηση των F-35 αποδεικνύει το βάθος των σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ

Τη σημασία που έχει ο Στρατηγικός Διάλογος ΗΠΑ-Ελλάδας για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που εμφανίζονται σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων που έκανε με τον aμερικανό ομόλογο του Αντονι Μπλίνκεν στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Περιγράφοντας τις πιεστικές διεθνείς προκλήσεις, ο έλληνας ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στην κλιματική αλλαγή, στη μετανάστευση και στις πανδημίες, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τις ζωές δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Επίσης, στάθηκε στην αστάθεια που προκαλούν οι διάφορες περιφερειακές συγκρούσεις, από την Ουκρανία έως τον Νότιο Καύκασο και από τη Γάζα έως την Ερυθρά Θάλασσα και την περιοχή του Σαχέλ, οι οποίες είπε ότι υπονομεύουν τη διεθνή ασφάλεια και απειλούν τις ζωές αθώων πολιτών.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι μια ουσιαστική διεθνή συνεργασία χρειάζεται σήμερα περισσότερο από ποτέ. «Ως εκ τούτου, μέσω του στρατηγικού μας διαλόγου, μπορούμε να ορίσουμε ένα όραμα και να ενισχύσουμε πολιτικές που βασίζονται σε κοινές αξίες, ώστε να συνεργαστούμε για την ευημερία των εθνών μας και την παγκόσμια ειρήνη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Συνεργασία στη Βάση του Διεθνούς Δικαίου

Ο έλληνας υπουργός υποστήριξε ότι αυτό που χρειάζεται επειγόντως είναι μια παγκόσμια συνεργασία που θα βασίζεται στις ηθικές επιταγές του Διεθνούς Δικαίου. Οπως εξήγησε, αυτή είναι η επιτομή μιας διεθνής τάξης που θα βασίζεται σε κανόνες και οικουμενική αλληλεγγύη. «Από την άποψη αυτή, η περαιτέρω καλλιέργεια των διμερών μας σχέσεων αλλά και της διατλαντικής συνεργασίας είναι ύψιστης σημασίας», ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης.

Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό διπλωματικό κεφάλαιο, καθώς αποτελεί έναν πυλώνα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο που προωθεί την πολυμέρεια, ως ένα από τα παλαιότερα μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Με αυτά τα δεδομένα, ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα υποστηρίζει ενεργά τη διεύρυνση της ΕΕ προς τα Δυτικά Βαλκάνια και την Ουκρανία.

«Υπογραμμίζουμε την ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και ιδιαίτερα του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Παροτρύνουμε την επανεκκίνηση των συνομιλιών για μια βιώσιμη λύση του Κυπριακού, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και χαιρετίζουμε τον διορισμό προσωπικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ».

Εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία

«Σε σχέση με τη Μέση Ανατολή, είμαστε σε θέση – χάρη στις σχέσεις μας τόσο με το Ισραήλ όσο και με τις αραβικές χώρες – να εργαστούμε εποικοδομητικά, ούτως ώστε να αποτρέψουμε την περαιτέρω επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης και τη διάχυση των εχθροπραξιών, και να εργαστούμε για μια βιώσιμη ειρήνη. Και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή, να τονίσω τις άοκνες προσπάθειες του υπουργού Μπλίνκεν να αποτρέψει την κλιμάκωση και την ανθρωπιστική καταστροφή στη Μέση Ανατολή, από όπου μόλις επέστρεψε. Οσον αφορά στην Ουκρανία, φιλοξενούμε την επόμενη εβδομάδα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Διεθνές Συνέδριο για την ανοικοδόμηση της χώρας».

Οικονομική Ανάκαμψη και Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα

«Πέραν τούτων, η οικονομία μας έχει επιστρέψει σε ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά. Αυτό οφείλεται επίσης, στις εμβληματικές άμεσες ξένες επενδύσεις από τις ΗΠΑ, όπως των Microsoft, Amazon, Google, Pfizer και τις επενδύσεις της ONEX στα ναυπηγεία της Σύρου και της Ελευσίνας. Επενδύσεις που εμβαθύνουν τις εμπορικές μας σχέσεις.

Ενεργειακή Ασφάλεια και Διασυνδεσιμότητα

«Ολοένα και περισσότερο γινόμαστε βασικός παίκτης και κόμβος στον ενεργειακό τομέα με ιδιαίτερη έμφαση στις υποδομές και τους διασυνδετήριους αγωγούς καθώς και στην αυξημένη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Συμβάλλουμε έτσι, στην ενεργειακή διαφοροποίηση και ασφάλεια της Ευρώπης. Μόλις τον περασμένο μήνα, η νέα μας πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU) έφτασε στην Αλεξανδρούπολη και σύντομα θα αρχίσει να παρέχει φυσικό αέριο στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, μέσω της Ελλάδας».

Αμυντική Συνεργασία και Παγκόσμια Αρχιτεκτονική Ασφαλείας

«Αναπτύσσουμε περαιτέρω την αμυντική μας ικανότητα. Η επικείμενη απόκτηση έως και 40 μαχητικών F-35 αποδεικνύει το βάθος των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και αναδεικνύει την εξαιρετική αμυντική μας συνεργασία, όπως αυτή διέπεται από την MDCA. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, τολμώ να πω ότι οι ΗΠΑ και η Ελλάδα αλληλοσυμπληρώνονται, κάνοντας ό,τι περνάει από το χέρι τους για να συμβάλουν στην περιφερειακή και παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφάλειας. Αυτή η στρατηγική αλληλεπίδραση καθιστά τη διατλαντική μας σχέση και τον διμερή μας διάλογο πιο επίκαιρους. Μια σχέση με ιστορικό βάθος, σφυρηλατημένη από την κοινή μας αφοσίωση στις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου».

Συνεργασία για Κλιματική Αλλαγή και Διεθνής Διάσκεψη των Ωκεανών στην Αθήνα

«Αναφορικά με την παγκόσμια κλιματική κρίση, τον Απρίλιο θα φιλοξενήσουμε στην Αθήνα την 9η Διάσκεψη “Our Ocean Conference”, η οποία θα επικεντρωθεί στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Είχα την ευκαιρία, νωρίτερα σήμερα το πρωί, να έχω μια δημόσια συζήτηση για αυτό το θέμα με τον κ. Kerry. Και ως υποψήφια χώρα για μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σκοπεύουμε να θέσουμε επί τάπητος τις σύγχρονες προκλήσεις».

Η Ομογένεια ως «Γέφυρα» μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας-Δεσμοί της Κοινωνίας των Πολιτών

«Επιτρέψτε μου να κλείσω αναφερόμενος στους δεσμούς μεταξύ των δύο λαών, που αποτελούν καθοριστικό θεμέλιο του στρατηγικού μας διαλόγου. Η ελληνοαμερικανική διασπορά είναι μια εξαιρετική γέφυρα φιλίας και κατανόησης μεταξύ των δύο εθνών μας. Και, με την ακαδημαϊκή μου ιδιότητα, δεν μπορώ παρά να υπογραμμίσω τη σημασία των εκπαιδευτικών γεφυρών μεταξύ των λαών μας. Θεσμοί όπως το Πρόγραμμα Ανταλλαγών Fulbright, το US German Marshall Fund και άλλα αμερικανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν συμβάλει θετικά στην αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των δύο λαών μας. Προσβλέπουμε δε, στην περαιτέρω ανάπτυξη των δεσμών μεταξύ αμερικανικών και ελληνικών πανεπιστημίων και φοιτητών στο εγγύς μέλλον. Και, βεβαίως, εκτιμούμε επίσης, τα 53 προγράμματα σχετικά με την Ελλάδα στα αμερικανικά πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανομένων των 11 εδρών ελληνικών σπουδών και των 37 προγραμμάτων ελληνικής γλώσσας. Αυτές οι πολιτιστικές γέφυρες – μια μόνο πτυχή του ευρύτερου ιστού της Πολιτιστικής Διπλωματίας στη φιλία μας – ενισχύουν περαιτέρω τους αμοιβαίους δεσμούς μας».

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

«Σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας. Με την ευκαιρία αυτή, επιτρέψτε μου να κλείσω με μερικές οικουμενικές ελληνικές λέξεις: φιλοξενία, συνέργεια, οικουμένη, δημοκρατία. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας και προσβλέπω σε περαιτέρω συνέργειες μεταξύ των κυβερνήσεων και των εθνών μας στη βάση του κοινού ήθους, ώστε να αναπτύξουμε μια ειρηνική και δημοκρατική οικουμένη».

🌌FM G.Gerapetritis signed Greece's accession to the “Artemis” Space Coop.Accords in the presence of Secretary of State A.Blinken @SecBlinken, @NASA Admin. B.Nelson @SenBillNelson &President of Hellenic Space Center I.Daglis

🇬🇷 becomes the 35th country to join “Artemis” Accords pic.twitter.com/wbD01Bfjxt

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) February 9, 2024