H κόκκινη παλίρροια απειλεί τη Φλόριντα

Ερυθρά ή κόκκινη παλίρροια είναι η κοινή ονομασία ενός φαινομένου γνωστού ως άνθιση φυτοπλαγκτού (μεγάλη συγκέντρωση υδρόβιων μικροοργανισμών) όταν αυτή προκαλείται από μερικά είδη δινομαστιγωτών και έχει κοκκινωπό έως καφετί χρώμα.

Οι ερυθρές παλίρροιες είναι φαινόμενα ταχείας συσσώρευσης φυτοπλαγκτού, των αλμυρών, γλυκών και μικτών νερών, στη στήλη του νερού με αποτέλεσμα τον χρωματισμό των επιφανειακών νερών. Συνήθως συμβαίνει σε παράκτιες περιοχές.

Scientists in Florida are on the cusp of developing promising methods to control toxic algae blooms, like the “red tide” that has been killing marine life along a 150-mile (240-km) stretch of the Gulf Coast pic.twitter.com/geOCo7R9NC

