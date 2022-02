Φεστιβάλ Βερολίνου: Χρυσή Αρκτος στην Ισπανίδα Κάρλα Σιμόν

H ταινία «Alcarras» της ισπανίδας σκηνοθέτριας Κάρλα Σιμόν, η οποία εξιστορεί την περιπέτεια μιας οικογένειας καταλανών αγροτών που βρίσκεται αντιμέτωπη με έξωση, κέρδισε τη Χρυσή Άρκτο του κινηματογραφικού φεστιβάλ του Βερολίνου.

Ο πρόεδρος της επιτροπής, ο σκηνοθέτης M. Νάιτ Σιάμαλαν, έπλεξε το εγκώμιο της ταινίας, που είναι ισπανοϊταλική συμπαραγωγή, για τις εξέχουσες ερμηνείες τόσο από παιδιά όσο και από ηθοποιούς στην όγδοη δεκαετία της ζωής τους.

Στην ταινία, η οικογένεια έρχεται αντιμέτωπη με μία σκληρή πραγματικότητα, όταν οι γαιοκτήμονες θέλουν να τη διώξουν για να βάλουν φωτοβολταϊκά πάνελ στα χωράφια που καλλιεργεί.

«Θα ήθελα να αφιερώσω αυτό το λαμπερό αρκουδάκι στους μικρούς αγρότες που καλλιεργούν καθημερινά τη γη για να έχουμε φαγητό στα τραπέζια μας», δήλωσε η Σιμόν.

Οι γυναίκες κυριάρχησαν φέτος στα βραβεία, μπροστά και πίσω από την κάμερα.

Με την Αργυρή Αρκτο – Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής τιμήθηκε το «The Novelist’s Film» του Χονγκ Σανγκ-σου ενώ την Αργυρή Αρκτο – Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής πήρε το «Robe of Gems» της Ναταλία Λοπέζ Γκαγιάρντο.

Η Κλερ Ντενί πήρε το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας για το «Both Sides of the Blade».

Βραβείο Καλύτερου Α’ Ρόλου δόθηκε στην Μέλτεμ Κάπταν για την ερμηνεία της στο «Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush» του Αντρέας Ντρέζεν ενώ το Βραβείο Καλύτερου Β’ Ρόλου απονεμήθηκε στην Λάουρα Πασούκι για το «Before, Now and Then» της Κάμιλα Ανγκινί.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News