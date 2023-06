Επιστημονικό επίτευγμα: Δημιούργησαν ανθρώπινα έμβρυα από βλαστοκύτταρα στο εργαστήριο

Επιστήμονες δημιούργησαν συνθετικά ανθρώπινα έμβρυα χρησιμοποιώντας βλαστικά κύτταρα, σε μια πρωτοποριακή μέθοδο που παρακάμπτει την ανάγκη για ωάρια ή σπέρμα.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Guardian, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι αυτά τα πρότυπα έμβρυα, τα οποία μοιάζουν με εκείνα που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της ανθρώπινης ανάπτυξης, θα μπορούσαν να προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες «για τις επιπτώσεις των γενετικών διαταραχών και τα βιολογικά αίτια των επαναλαμβανόμενων αποβολών».

Η δουλειά τους όμως, όπως και με προηγούμενες έρευνες στον χώρο της γενετικής, εγείρει σοβαρά ηθικά και νομικά ζητήματα, καθώς «οι οντότητες που αναπτύσσονται στο εργαστήριο δεν εμπίπτουν στην ισχύουσα νομοθεσία στη Βρετανία και στις περισσότερες χώρες».

Οι οντότητες αυτές δεν διαθέτουν καρδιά ή εγκέφαλο, αλλά περιλαμβάνουν κύτταρα που αργότερα θα σχημάτιζαν τον πλακούντα, τον αμνιακό σάκο και το ίδιο το έμβρυο.

Η Μαγκνταλένα Ζερνίκα-Γκετζ, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ και στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας (Caltech), περιέγραψε τα αποτελέσματα της έρευνας της ομάδας της, την Τετάρτη, στην ετήσια συνάντηση της Διεθνούς Εταιρείας για την Ερευνα των Βλαστοκυττάρων στη Βοστώνη.

«Μπορούμε να δημιουργήσουμε μοντέλα που μοιάζουν με ανθρώπινα έμβρυα με τον επαναπρογραμματισμό εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων», είπε στο συνέδριο.

What a wonderful ESHG award lecture by @ZernickaGoetz and striving for equity in science!

Btw you might find your next postdoc tonight at @eshg_young event “Find your genetic match” 🙌🏼#eshg2023 @eshgsociety pic.twitter.com/ltF99U8HG5

— Dr Mridul Johari (@mriduljohari) June 10, 2023