Σοκ στο Χάρβαρντ: Συνελήφθη ο διευθυντής του νεκροτομείου για εμπορία ανθρωπίνων οργάνων

Ο διευθυντής του νεκροτομείου της περίφημης Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ, η σύζυγός του και άλλα τέσσερα πρόσωπα κατηγορούνται για εμπορία ανθρωπίνων οργάνων και λειψάνων, από την αμερικανική δικαιοσύνη.

«Μερικά εγκλήματα είναι αδύνατο να κατανοηθούν», δήλωσε ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας στην Πενσιλβάνια, ο Τζέραρντ Κάραμ, σύμφωνα με την ανακοίνωση που γνωστοποίησε τη σύλληψη και την απαγγελία κατηγοριών στον Σέντρικ Λοτζ, 55 ετών, και στη σύζυγό του Ντενίζ Λοτζ, 63 ετών.

Το ζευγάρι και άλλα τέσσερα πρόσωπα διώκονται μεταξύ άλλων για «συνέργεια στην κλοπή και την παράνομη μεταφορά κλεμμένων ειδών», ανέφερε η ανακοίνωση.

Το ζεύγος Λοτζ και η Κατρίνα Μακλίν, 44 ετών, από τη Μασαχουσέτη, συνελήφθησαν την Τετάρτη.

Ο Σέντρικ Λοτζ, διευθυντής ως τον Μάιο του νεκροτομείου της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ, κατηγορείται πως αποτελούσε από το 2018 ως το 2022 μέλος «εθνικού κυκλώματος, που αγόραζε και πούλαγε ανθρώπινα λείψανα κλεμμένα από το Χάρβαρντ και νεκροτομείο του Αρκανσα», σύμφωνα με την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη.

Ο διευθυντής του νεκροτομείου του πανεπιστημίου, που συγκαταλέγεται στα αρχαιότερα των ΗΠΑ και βρίσκεται στη Βοστώνη, «έκλεβε όργανα και άλλα τμήματα πτωμάτων που είχαν δωριστεί στην επιστήμη, για την ιατρική έρευνα και μόρφωση, πριν από την αποτέφρωσή τους».

Organ Harvesting: 6 Charged for Stealing and Selling Body Parts from Harvard Medical School and an Arkansas Morgue

Six people have been charged for selling and stealing body parts from Harvard medical school and an Arkansas morgue. pic.twitter.com/SlRX9ERCGk

— Andy Greensky (@AndyGreensky) June 15, 2023