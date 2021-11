Επέστρεψαν οι αστροναύτες της SpaceX έπειτα από έξι μήνες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος της SpaceX προσθαλασσώθηκαν με επιτυχία στον Κόλπο του Μεξικού τα ξημερώματα της Τρίτης (ώρα Ελλάδος), ολοκληρώνοντας με επιτυχία την αποστολή τους στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, που κράτησε πάνω από έξι μήνες.

Το όχημά τους έπεσε με το αλεξίπτωτο στην προγραμματισμένη περιοχή, ανοιχτά της Φλόριντα.

@MargaretOrr Caught the Space X re-entry from our rooftop; How cool! pic.twitter.com/LT99bfDfRs

Μέσα σε μία ώρα και οι τέσσερις αστροναύτες είχαν βγει από την κάψουλα και είχαν παραληφθεί από το πλήρωμα του σκάφους που τους περίμενε.

Το ταξίδι της επιστροφής στη Γη από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό είχε κρατήσει εννέα ώρες. Αρχικά το αυτόνομο σκάφος της SpaceX επιθεώρησε το εξωτερικό του Σταθμού, ο οποίος περιφέρεται γύρω από τη Γη σε ύψος 400 χιλιομέτρων.

Στη συνέχεια εκτέλεσαν μια σειρά από ελιγμούς για να προετοιμάσουν την κάθοδο στην ατμόσφαιρα και τελικά την προσθαλάσσωση. Κατά τη διάρκεια της καθόδου οι επικοινωνίες με τη Γη διακόπτονται.

Η τριβή με τον αέρα, που όσο προσεγγίζει το σκάφος στη Γη γίνεται και πιο πυκνός, ανεβάζει τη θερμοκρασία έξω από το σκάφος πάνω από τους 1.900 βαθμούς Κελσίου. Οι αστροναύτες προστατεύονται από ειδικό στρώμα μόνωσης, αλλά και από τις στολές τους.

Early views of the @SpaceX Crew Dragon Endeavour reveal the plasma trail of the vehicle reentering the Earth's atmosphere. pic.twitter.com/ZrBbO7hXNp

— NASA (@NASA) November 9, 2021