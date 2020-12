Είναι γεγονός: Κυρώσεις από τις ΗΠΑ κατά της Τουρκίας για τους S-400

Σε ένα διαφορετικό επίπεδο περνούν από σήμερα Δευτέρα οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας έπειτα από την υποβολή κυρώσεων κατά της Αγκυρας λόγω της αγοράς του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400.

Η Ουάσινγκτον ενεργοποίησε τις διατάξεις του νόμου CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions), όπως προβλεπόταν. Η απόφαση ήταν ειλημμένη από την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς τα τιμωρητικά μέτρα συμπεριλήφθηκαν στο νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό αμυντικών δαπανών των ΗΠΑ που ψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία από το αμερικανικό Κογκρέσο.

Στόχος είναι τέσσερις τούρκοι πολίτες. Το πιο σημαίνον πρόσωπο είναι ο πρόεδρος της Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας της τουρκικής Προεδρίας της Δημοκρατίας (SSB) Ισμαήλ Ντεμίρ. Κυρώσεις επιβάλλονται και σε άλλα τρία πρόσωπα, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε σήμερα στον επίσημο ιστότοπο του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Πομπέο κάλεσε την Τουρκία να επιλύσει άμεσα το πρόβλημα με τους S-400 σε συντονισμό με τις ΗΠΑ.

«Τα μέτρα που ελήφθησαν σήμερα είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι ΗΠΑ δεν θα ανεχθούν μεγάλες συναλλαγές με τους τομείς ρωσικής άμυνας και μυστικών πληροφοριών», υπογράμμισε ο Μάικ Πομπέο. Η αγορά από την Τουρκία των ρωσικών S-400 θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της στρατιωτικής τεχνολογίας των ΗΠΑ και του αμερικανικού προσωπικού, πρόσθεσε.

Αλλά πάντως, παρότρυνε την Τουρκία να επιλύσει το ζήτημα της απόκτησης των ρωσικών αμυντικών συστημάτων σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας την Αγκυρα πολύτιμο σύμμαχο και σημαντικό περιφερειακό εταίρο.

Despite our warnings, Turkey moved ahead with its purchase and testing of the S-400 system from Russia. Today’s sanctions on Turkey's SSB demonstrates the U.S. will fully implement #CAATSA. We will not tolerate significant transactions with Russia's defense sector.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 14, 2020