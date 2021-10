ΕΕ: Μία παραπάνω καρέκλα και, τσουπ, εγεννήθη… «Chairgate»!

Οι παλαιότεροι, χωρίς πολλά πολλά, θα έλεγαν απερίφραστα ότι έκανε την τρίχα τριχιά και ότι προσπάθησε να βγάλει από τη μύγα ξύγκι. Τι κατάφερε τελικά, θα το διαπιστώσετε μόνοι σας. Γεγονός πάντως είναι ότι ο νεαρός ιταλός ρεπόρτερ Τζάκοπο Μπαριγκάτσι σπατάλησε πολλά bytes για να γράψει ένα εκτενέστατο άρθρο στο Politico και να πει ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση σπαράσσεται από εξουσιαστικούς διαγκωνισμούς εξεχόντων παραγόντων της.

Το περιστατικό που οδήγησε τον Μπαριγκάτσι σε αυτό το… συγκλονιστικό συμπέρασμα είναι μία «παραβίαση του πρωτοκόλλου COVID-19» η οποία οφείλεται σε μη ενδεδειγμένη «διάταξη καθισμάτων». Ο αναγνώστης, αντιστρέφοντας την πορεία του συλλογισμού του Ιταλού, μπορεί κάλλιστα να υποθέσει ότι όλα πάνε ρολόι στις Βρυξέλλες όταν η διάταξη των καθισμάτων του ευρωπαϊκού πολιτικού προσωπικού προσαρμόζεται στο κορονοϊκό πρωτόκολλο της Κομισιόν.

The Commission tweeted a picture showing that it was breaking Covid rules at the Council. It said the violation was authorized but apparently the Guardian of the treaties asked the wrong authority. A small accident that speaks volumes on many things https://t.co/bCxwIIwQPL

