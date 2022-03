Μπουρλά: Το εμβόλιο για τον κορονοϊό δεν έχει μεγάλη διάρκεια – Ισως χρειαστεί τέταρτη δόση

Η τέταρτη δόση του εμβολίου για τον κορονοϊό θα είναι απαραίτητη για τους περισσότερους ανθρώπους, καθώς η προστασία του σκευάσματος δεν διαρκεί πολύ, ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Αλμπερτ Μπουρλά, σε συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS και την εκπομπή «Face the Nation».

«Αυτή τη στιγμή, η προφύλαξη που έχουμε από την τρίτη δόση είναι αρκετά καλή. Στην πραγματικότητα, είναι αρκετά καλή για προστασία από νοσηλεία και θάνατο, δεν είναι όμως τόσο καλή έναντι της μόλυνσης από Covid και επίσης δεν διαρκεί αρκετά», παραδέχθηκε ο Αλμπερτ Μπουρλά.

Παράλληλα, ανέφερε ότι τόσο η Pfizer, όσο και άλλες φαρμακευτικές εταιρείες, διεξάγουν έρευνα για εμβόλια τα οποία θα προστατεύουν έναντι μελλοντικών μεταλλάξεων του κορονοϊού. «Η Ομικρον ήταν η πρώτη που μπόρεσε να παρακάμψει την ανοσολογική προστασία που δίνουν τα υπάρχοντα εμβόλια», είπε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η τέταρτη δόση δεν θα γίνει με τα υπάρχοντα εμβόλια, αλλά με τα νέα, τα οποία θα είναι αποτελεσματικά σε διαφορετικά στελέχη του κορονοϊού.

